鴻海董事長劉揚偉：區域製造將是趨勢

外電報導，鴻海（2317）集團董事長劉揚偉今（16）日表示，中國大陸仍然是鴻海集團的主要生產基地，但區域製造是目前的趨勢，而且未來這個趨勢仍將持續。

至於美國制裁華為，是否影響到鴻海智慧手機的生意？劉揚偉說，美國的制裁，確實影響到鴻海的大陸客戶，不過，影響很小，因為訂單轉移了，你可以看一下，在全球智慧手機市場，哪一家品牌的市占率提升了？例如小米的市占率因此提升，而小米也是鴻海集團的客戶之一。

鴻海除了將在美國威州或是墨西哥生產電動車之外，也持續在印度與越南等地大舉擴張，可以看出，鴻海在非大陸地區持續擴大投資，符合全球區域製造的趨勢。

鴻海之前才公告，旗下鴻佰增資印度子公司 Foxconn Technology （India） Private Limited，總金額 16 億盧比（約新台幣 6.2 億元），主要是為了在當地生產亞馬遜電視棒（ Fire TV Stick） 的新訂單。

另外，印度媒體也引述消息人士報導，蘋果有意把大陸境內的 7% 至 10% 產能遷移到印度，分散包括地緣政治在內的各種風險。iPhone 代工廠鴻海集團已配合蘋果要求，開始在印度南端 Tamil Nadu 廠內組裝 iPhone 12，現已進入試量產階段。

外電指出，2020年5月，蘋果開始擴大印度製造的規模，目標是將大陸製造大約五分之一的產能，轉移到印度生產。

至於越南方面，外電報導，鴻海今年計劃在越南增資7億美元，增加1萬個工作機會，預期將生產iPad平板與MacBook筆電等蘋果公司（Apple）產品，預估鴻海今年在越南的營收將突破百億美元，未來三到五年內，將達到400億美元。

富士康越南總經理卓憲宏指出，到去年底，鴻海集團在越南投資總額達到15億美元，其中在北江省投資規模9億美元，提供3.5萬名就業機會。預期今年鴻海集團將在越南增資7億美元，並提供1萬名就業機會。

報導指出，富士康在越南2019年營收規模30億美元，2020年達60億美元，今年預計營收規模超過100億美元；富士康計劃未來在越南三到五年內年營收達到400億美元。