童子賢：未來十年電動車占汽車業比例達三成

和碩（4938）與玉山科技協會今日舉辦電動車論壇，和碩董事長童子賢今（16）日受訪表示，預估到2025-2026年，電動車的市佔率會超過10%，據花旗銀行市場研究單位預測，未來十年每年會有27%的複合成長率，因此預估到2030年、也就是未來九到十年，電動車會占汽車產業的三成，商機十分可觀。

童子賢表示，一部車的單價比電玩、手機都還要高很多，其實汽車與汽車周邊2018年時就已達到四兆美元的產業，高於半導體的4200億元與手機的5000億元的產值，因此台灣的零組件、系統模組等，對台灣來說是不小的發展機會。

和碩近期轉型全力衝刺電動車，目前集團在車用業務營收貢獻已達2%至3%，未來若能持續擴張新客戶，有望成為營運新動能。