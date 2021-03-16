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鴻海將決定在這兩處首設電動車廠 投資可能增加多達30％

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
鴻海集團董事長劉揚偉表示，鴻海集團今年將決定是要在墨西哥、還是美國威斯康辛州，成立第一座電動車廠。記者杜建重／攝影
鴻海集團董事長劉揚偉表示，鴻海集團今年將決定是要在墨西哥、還是美國威斯康辛州，成立第一座電動車廠。記者杜建重／攝影

彭博資訊報導，鴻海集團董事長劉揚偉表示，鴻海集團今年將決定是要在墨西哥、還是美國威斯康辛州，成立第一座電動車廠。他也說，鴻海集團今年在電動車方面的支出可能超過新台幣100億元，明年電動車投資可能增加多達30%。

劉揚偉16日在台北表示，鴻海集團在墨西哥及威州都有工廠，可以利用既有的架構。技術勞工與工程人才的來源與負擔能力，是富士康做出選定廠址的決定性因素。他說，將在7月1日前決定要在威州廠生產的產品。

鴻海集團希望能為客戶製造電動車底盤以上的部分。由於蘋果公司的電動車計畫正加速推動，鴻海集團也累積了汽車製造能力，以爭取能成為蘋果汽車的合作夥伴。

劉揚偉表示，「我們將建立我們的能力，使潛在的客戶放心，並把產品交給我們來做」。

他並指出，鴻海集團正致力於與飛雅特─克萊斯勒達成合資協議。對於外界廣泛報導鴻海集團與蘋果間的汽車計畫，他表示「純屬謠言」。

他表示，鴻海集團正與多家美國電動車公司洽談，但迄未達成協議。他重申製造電動車的目標是達到10%的市占率，且富士康能夠在2024年原定的時程之前生產固態電池。

鴻海 電動車 富士康

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