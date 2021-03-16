消費者關注5G資費戰何時開打？ 遠傳總座：希望不要

台灣自去年6月底推出5G服務，5G用戶穩定成長，各家業者也看好今年5G用戶數可望持續提升，年底5G用戶數可望達550萬戶，而5G資費也穩定維持在1,399元吃到飽，但相較於4G時代資費殺聲震天，消費者也關注5G資費殺價戰何時開打，遠傳（4904）總經理井琪說，希望不要，否則對產業將有傷筋動骨的傷害。

井琪觀察，5G開台半年之後的資費狀況跟競爭動態目前尚稱穩定，但對於市場觀察何時會爆發價格戰，井琪表示，只能說希望不要有價格戰。

井琪解釋，遠傳強打5G服務是金質網路銅板價，1,399元吃到飽，試算一下，每個月光是頻譜成本攤提就是1.7億元，而現在行動網路已經如同水電般的必要服務，價格真的是不貴，希望不要有價格戰，否則對產業將是傷筋動骨的傷害。

井琪表示，目前5G用戶穩定成長，成果算是滿意，但重點不是顧面子衝用戶，而是要顧裡子，5G用戶升級資費要推升平均帳單金額成長比較實在，而觀察5G用戶平均傳輸量高達63G，較4G用戶平均用量36G成長75%。

井琪指出，5G用戶數在去年12月超過30萬用戶，目標是5G開台一年，大約是今年7月時占月租用戶滲透率要達20%，年底要達30%，三年後滲透率要達50%，目前月租用戶約500多萬戶，年底用戶數可望達150萬戶。

市場也關注遠傳與亞太電信合作5G的3.5GHz頻譜共頻共網，後續網路合作及市場區隔等。井琪表示，跟亞太電信合作共頻共網，對遠傳來說，在頻譜跟網路建設的成本上會有節省，對亞太電信來說可以加入5G市場，使用遠傳5G優質網路，讓亞太電信加很多分。

而日前NCC通過亞太電信及遠傳5G共頻共網，NCC也特別強調未來5G網路合作但建構在4G基礎上，因此亞太電信仍需強化4G網路建設。井琪表示，未來兩家5G網路合作，但現在5G網路是建構在4G網路上，雙方4G基礎仍是不同網路共同合作，但市場則是各自努力，且在用戶上也有所區隔。

至於亞太電信資費，井琪表示，與亞太電信合作5G網路，但在市場上仍是競爭對手，亞太電信會有自己的資費策略，但遠傳積極以大數據跟AI建設5G網路，也獲得國際測速業者的肯定，一分錢一分貨，資費定價建構在網路品質，當然也希望亞太不要太賤賣。

井琪表示，遠傳目前5G網路涵蓋率超過61%，建設基地台約5000多站，今年涵蓋率目標要達90%，希望可以盡早達到。

而5G智慧手機也將越來越普及愈來越平價，遠傳觀察，在5G智慧手機的選擇從一開台的時候只有數款，5G手機占整體手機滲透率僅4%，蘋果推出5G版本iPhone 12後，滲透率提升到57%，今年1月5G滲透率來到66%，第2季將有更多6,000元左右的低價5G智慧手機加入，預期可望推動5G手機滲透率達75%。