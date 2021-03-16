台股人氣回籠 權證投資人擁抱鴻海、長榮

台股今（16）日在鴻海（2317）領軍，盤中股價再創波段新高下，帶動指數一舉重新站回16,300點大關，終場上漲63點，收在16,313點，而權證市場在現貨市場多頭人氣回流中，交投最熱絡的權證，為連結鴻海的鴻海國泰09購04（083752）。

權王台積電明日即將除息交易，但受到美股科技股表現不理想干擾，股價陷入盤整，壓抑大盤走勢，電子股由鴻海領軍，早盤股價衝上123.5元波段新高，伴隨中低價IC設計、觀光、汽車族群助攻，帶動行情脫離在平盤附近整理的盤局，指數終場上漲63點。

權證市場方面，投資人在多頭人氣回籠，行情有再次向波段高點挑戰的跡象下，整體權證市場成交金額占大盤比重提高至近期新高的0.92%，成交金額為34.9億元，較前一交易日的30.1億元增加。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為33.2億元，認售權證成交金額為1.6億元，認購權證成交金額占總成交金額95.1%；認購、認售比值為19.6倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結鴻海的鴻海國泰09購04，成交金額為903萬元；認售排名第一的是連結玉晶光的玉晶光元大06售15，成交金額為779萬元。

其中值得注意的是，從市場前十大熱門成交的認購、認售權證來看，認購包辦9席，顯示市場多方力道仍暫占上風，且資金圍繞在鴻海、長榮等熱門股上；分析師表示，多頭正逐漸封閉2月26日缺口，盤勢還是適合偏多操作，短線上，指數正等待明日台積電除息表現，還有本周四美國聯準會利率會議是否對壓抑長期利率的政策出手，將是後市觀察重點。