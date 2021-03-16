TrendForce：Q2 PC DRAM合約價大幅上揚13％~18％

根據TrendForce最新調查，DRAM價格已正式進入上漲周期，第2季受到終端產品需求持續暢旺，及資料中心需求回升的帶動，買方急欲提高DRAM庫存水位。因此，DRAM均價歷經第1季約3%~8%的上漲後，預估第2季合約價漲幅將大幅上揚13%~18%。

筆電需求旺廠商急備貨，PC DRAM價格季漲13%~18%。從需求面來看，第2季筆電的生產動能仍暢旺，在各家PC品牌廠仍持續擴大今年生產目標的帶動下，PC DRAM需求持續增溫。而在買方PC DRAM庫存約4~5周仍處低檔，加上預期後續DRAM價格將持續上揚，故更加積極備貨。

從供給面來看，DRAM三大原廠整體的供給位元成長有限，加上受到mobile DRAM拉貨動能持續上升、及server DRAM需求將在第2季快速升溫影響，導致PC DRAM的產能受排擠。整體而言，第2季PC DRAM合約價上漲相對明顯，漲幅為13~18%。

Server DRAM第二季將迎來採購高峰，估價格季增近20%。從需求面來看，每年第2季為傳統server出貨旺季，且除了server以外，DRAM各產品線的採購力道也是全年相對高的周期，產品間的排擠效應更為明顯。因此，server DRAM買方採購策略也將開始轉為積極，呈現逐月加量的趨勢，支撐價格持續走揚。

從供給面來看，儘管DRAM三大原廠在第二季有微幅上調server DRAM生產比重，但產能尚未回到2020年中的水準。整體而言，第2季即將迎來server DRAM採購峰期，但市場受疫情影響的不確定性仍在，故server業者試圖建立較長的庫存周數，預期第2季合約價議定不排除有大約兩成的漲幅。

預期心理刺激買方擴大採購，Mobile DRAM價格將持續走揚。從需求面來看，目前面臨全球晶圓代工產能緊缺，各手機品牌皆維持積極生產備料，以期能獲得穩定的半導體零組件供給，預估第2季生產總量將維持3億支以上的水平。

從供給面來看，儘管三大DRAM原廠目前對於第2季各應用類別的供給配比未有明顯調整，但考量後續server需求轉強，加上其他產品的DRAM均價表現亦優於mobile DRAM，將迫使三大原廠調節mobile DRAM產能至server DRAM，預期買方會因價格上漲及後續供給可能縮減等狀況而加大採購量，使得mobile DRAM價格持續走揚。

虛擬貨幣帶動顯卡需求所致，Graphics DRAM價格季增10-15%。從需求面來看，VGA cards、遊戲機、虛擬貨幣持續支撐graphics DRAM，同時，受到近期虛擬貨幣強勢的帶動，除以往的VGA cards外，部分玩家也直接購買筆電來執行挖礦，促使NVIDIA推出挖礦專用的CMP礦卡來因應，如此將使NVIDIA拿下更多DRAM原廠資源，進而導致中小型OEM、ODM在graphics DRAM上的供貨缺口再度擴大。

從供給面來看，隨著三大原廠都已將GDDR5的產能轉往GDDR6，兩者的供貨比率逐漸懸殊，目前GDDR5缺貨狀況仍無解；GDDR6因虛擬貨幣專用顯卡推出故需求不墜，然NVIDIA將拿下多數產能。除非第2季虛擬貨幣價格有大幅變動，否則graphics DRAM供不應求情況恐仍嚴峻，預期價格漲幅為10~15%。

Consumer DRAM供不應求狀況加劇，單季漲幅高達20%。從需求面來看，宅經濟效應仍持續帶動TV、機上盒以及網通產品的需求不墜。此外，在5G基礎建設以及WiFi 6的加速轉換下，亦使得小容量的consumer DRAM需求暢旺。買方在感受到市況極缺的情況下，更是加大採購力道，使第2季consumer DRAM的供需缺口仍大。

從供給面來看，隨著三大原廠將成熟的25/20奈米陸續轉換至生產CMOS Image Sensor或是更先進的1Z及1 alpha nm，以及先前台系廠商也將產能轉往更高獲利水準的邏輯IC或是Flash產品，皆使DDR3的產能逐步減少。在供給下滑、需求增溫的情況下，consumer DRAM呈現罕見的重大缺貨潮，部分顆粒第2季合約價將有單季逼近20%的漲幅，且後續合約價格仍有上漲空間。