集邦：資料中心需求熱 Q2 PC DRAM合約價將上揚13~18％

根據TrendForce最新調查，DRAM價格已正式進入上漲周期，第2季受到終端產品需求持續暢旺，以及資料中心需求回升的帶動，買方急欲提高DRAM庫存水位。因此，DRAM均價歷經第1季約3~8%的上漲後，預估第2季合約價漲幅將大幅上揚13~18%。

從需求面來看，第2季筆電的生產動能仍暢旺，在各家PC品牌廠仍持續擴大今年生產目標的帶動下，PC DRAM需求持續增溫。而在買方PC DRAM庫存約4~5周仍處低檔，加上預期後續DRAM價格將持續上揚，故更加積極備貨。

從供給面來看，DRAM三大原廠整體的供給位元成長有限，加上受到mobile DRAM拉貨動能持續上升，以及server DRAM需求將在第二季快速升溫影響，導致PC DRAM的產能受排擠。整體而言，第2季PC DRAM合約價上漲相對明顯，漲幅為13~18%。

從需求面來看，每年第2季為傳統server出貨旺季，且除了server以外，DRAM各產品線的採購力道也是全年相對高的週期，產品間的排擠效應更為明顯。

因此，server DRAM買方採購策略也將開始轉為積極，呈現逐月加量的趨勢，支撐價格持續走揚。從供給面來看，儘管DRAM三大原廠在第2季有微幅上調server DRAM生產比重，但產能尚未回到2020年中的水準。整體而言，第2季即將迎來server DRAM採購峰期，但市場受疫情影響的不確定性仍在，故server業者試圖建立較長的庫存週數，預期第2季合約價議定不排除有大約兩成的漲幅。

從需求面來看，目前面臨全球晶圓代工產能緊缺，各手機品牌皆維持積極生產備料，以期能獲得穩定的半導體零組件供給，預估第2季生產總量將維持3億支以上的水平。

從供給面來看，儘管三大DRAM原廠目前對於第二季各應用類別（product mix）的供給配比未有明顯調整，但考量後續server需求轉強，加上其他產品的DRAM均價表現亦優於mobile DRAM，將迫使三大原廠調節mobile DRAM產能至server DRAM，預期買方會因價格上漲及後續供給可能縮減等狀況而加大採購量，使得mobile DRAM價格持續走揚。