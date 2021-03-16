趨勢科技：去年在家上班員工成網路攻擊新目標

趨勢科技今（16）日公布2020年資安總評報告顯示，2020年每分鐘約偵測到 119,000 次網路資安威脅，在家上班的員工及相關基礎架構，成為網路攻擊的最新目標。

該報告也指出，家用網路是去年最受網路犯罪集團青睞的攻擊目標，駭客試圖經由家用網路來入侵企業系統，或是駭入 IoT 裝置，將它們收編至殭屍網路。

趨勢科技發現，針對家庭的網路攻擊暴增 210%，將近 29 億次。有將近 15.5% 的家用網路遭到攻擊，絕大部分針對家用網路的攻擊 (73%) 都採用暴力登入手法，試圖入侵家用路由器或智慧型裝置進而加以掌控。

網路釣魚攻擊依舊相當盛行，在趨勢科技2020年偵測到的 626 億次威脅當中，有 91% 是透過電子郵件散布。2020 年駭客開始鎖定在家上班的企業員工，趨勢科技也因此偵測到超過 1千4百萬個網路釣魚網址。

趨勢科技全球威脅通訊總監 Jon Clay 表示：「2020 年，企業遭遇前所未有的大量威脅，鎖定企業向外延伸的基礎架構，也就是在家上班的員工家用網路。一些熟悉的技巧，如：網路釣魚、暴力登入、漏洞攻擊等，依然是駭客最愛的主要手法，希望這項資訊能有助於企業強化自己的防禦。全球企業機構現在應該更有時間了解疫情所帶來的營運衝擊與網路資安風險。新的一年，正是企業調整與改善的最佳時機，企業可採用全方位的雲端資安防護來保護分散的人員和系統。」