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群創啟動千人大徵才 搶智慧製造研發人才

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
群創啟動今年徵才計畫，力推AI、VR求職服務再升級。 群創／提供
群創啟動今年徵才計畫，力推AI、VR求職服務再升級。 群創／提供

面板大廠群創（3481）今（16）日宣布，正式啟動2021徵才計畫，預計將招募千名人才，廣邀智慧製造、研發、AI、大數據及跨域專才加入。

群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，公司今年福利再加碼，提供孝親假、陪讀假、陪產檢假及學習旅遊基金，在家庭生活、學習成長規劃等面向提供更多支持，歡迎有志者加入，共同創造個人與公司加乘價值。

群創今年大舉徵才，首要鎖定智慧製造、價值創造及跨界跨域人才，包括電機、電子、資工資管、光電、物理、化工、材料、機械等理工相關系所，校園徵才列車野將開進台大、成大、清大、交大、中山、中央、台科大等校園。

群創指出，為延攬優秀人才，將提供職場新鮮人具競爭力的薪資福利，大學畢業工程師薪資最高可至42,000元，碩士畢業關鍵職位最高可至56,000元，績效獎金視部門及個人表現而定。

此外，群創在一站式求職Line@行動招募2.0平台中，升級推出AI線上面談，並可即時查詢面試進度。群創也推出VR虛擬實境體驗，求職者透過虛擬實境如同親臨廠區，即時了解未來工作場所。

群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪說：「我們堅信人才是企業永續發展的基石，積極營造健康安全的工作環境，並注重同仁工作與身心平衡，是群創持續致力的企業社會責任。」

群創 徵才 薪資

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