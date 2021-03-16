宏碁旗下安圖斯科技 推全新系列工作站與伺服器

宏碁（2353）集團旗下安圖斯科技以提供高速運算、人工智慧運算和雲端運算解決方案為核心，成為加速數位轉型和服務創新的推手。為實現人工智慧發展與解決企業複雜的運算需求，安圖斯科技於2021年第1季推出全新Altos BrainSphereTM系列伺服器與工作站，搭載 AMD EPYC™ 7003系列處理器，除了效能升級、縮短工作時間以及加速數據分析；全新伺服器與工作站規格設計從1U、2U、Multi-node到GPU 伺服器以及塔式工作站，彈性因應各種企業使用情境、企業規模提供對應合適的機種。

安圖斯科技全新Altos BrainSphereTM系列伺服器與工作站，搭載甫於全球發表的全新AMD EPYC™ 7003系列處理器；新型AMD EPYC™7003系列處理器專為現代數據中心設計，基於“Zen3”架構的AMD EPYC™7003系列處理器再次提高工作負載性能，有效幫助客戶更快地獲得更好的運算結果，此外，經AMD實測結果，新型AMD EPYC™ 7003能提升高達25％的CPU效能反應。

Altos BrainSphereTM系列伺服器與工作站擁有強大且迅速的效能反應，同時具備靈活、易於佈署的人工智慧運算平台解決方案 - 「安圖斯智慧加速器運算資源管理系統(Altos Accelerator Resource Manager, AARM)」可以將GPU資源最佳化與自動化調配，並當多位使用者在共享硬體資源之餘，個人用戶仍可保有獨立開發環境且不受他人的環境影響。另一方面，透過「安圖斯遠端管理軟體(Altos Smart Server Manager, ASSM)」從遠端管控工作環境與系統，協助企業IT人員即時發現與解決問題，幫助客戶全面升級管理效率。