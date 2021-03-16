快訊

最快4月成行！台帛旅遊泡泡華航先飛 預估團費出爐

評／疫情輾壓後的2021奧斯卡，還有什麼看頭？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏碁旗下安圖斯科技 推全新系列工作站與伺服器

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下安圖斯科技以提供高速運算、人工智慧運算和雲端運算解決方案為核心，成為加速數位轉型和服務創新的推手。為實現人工智慧發展與解決企業複雜的運算需求，安圖斯科技於2021年第1季推出全新Altos BrainSphereTM系列伺服器與工作站，搭載 AMD EPYC™ 7003系列處理器，除了效能升級、縮短工作時間以及加速數據分析；全新伺服器與工作站規格設計從1U、2U、Multi-node到GPU 伺服器以及塔式工作站，彈性因應各種企業使用情境、企業規模提供對應合適的機種。

安圖斯科技全新Altos BrainSphereTM系列伺服器與工作站，搭載甫於全球發表的全新AMD EPYC™ 7003系列處理器；新型AMD EPYC™7003系列處理器專為現代數據中心設計，基於“Zen3”架構的AMD EPYC™7003系列處理器再次提高工作負載性能，有效幫助客戶更快地獲得更好的運算結果，此外，經AMD實測結果，新型AMD EPYC™ 7003能提升高達25％的CPU效能反應。

Altos BrainSphereTM系列伺服器與工作站擁有強大且迅速的效能反應，同時具備靈活、易於佈署的人工智慧運算平台解決方案 - 「安圖斯智慧加速器運算資源管理系統(Altos Accelerator Resource Manager, AARM)」可以將GPU資源最佳化與自動化調配，並當多位使用者在共享硬體資源之餘，個人用戶仍可保有獨立開發環境且不受他人的環境影響。另一方面，透過「安圖斯遠端管理軟體(Altos Smart Server Manager, ASSM)」從遠端管控工作環境與系統，協助企業IT人員即時發現與解決問題，幫助客戶全面升級管理效率。

AMD 處理器

延伸閱讀

AMD新款伺服器晶片台積電操刀 雲端大廠加速採用

「Milan」採Zen 3架構設計 AMD第三代EPYC伺服器公布具體細節

台達電、宏碁 四檔靚

PC需求旺 廣達、宏碁樂

相關新聞

台積電強大到連陸也沒轍！美中本週北極圈見面 他揭美台聯手、勝負早分

美國前總統川普在任內中斷了雙方官方溝通管道，如今兩國外交官預定本週四（18日）會面，且美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），將在下周於阿拉斯加會見中國主管外事工作的國務委員楊潔篪，以及外交部長王毅。

高通缺貨效應 聯發科急單湧進

高通受限晶圓代工產能吃緊，加上三星德州廠停工衝擊其關鍵IC出貨，旗下5G手機晶片供應受阻，交期長達30周以上，小米、OP...

京元電看好封測業績成長 法人估今年獲利再創高

晶圓測試廠京元電看好今年高階WLCSP封裝業績持續成長，自製設備和探針卡帶動測試業績。法人估京元電首季業績拚歷史單季次高...

宏碁旗下安圖斯科技 推全新系列工作站與伺服器

宏碁（2353）集團旗下安圖斯科技以提供高速運算、人工智慧運算和雲端運算解決方案為核心，成為加速數位轉型和服務創新的推手...

AMD新款伺服器晶片台積電操刀 雲端大廠加速採用

AMD宣布發表新款伺服器晶片「Milan」並採用台積電（2330）7奈米製程，同時國家雲端服務大廠也分別宣布採用該新款晶...

遠傳總座井琪談策略布局 展現差異化優勢再創高峰

遠傳電信（4904）總經理井琪今（16）日宣示2021策略布局，將以5大優勢創造新局，將透過持續轉型、以誠信、敏捷、創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。