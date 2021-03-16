IC設計股強勢 台股漲63點收16,313點

美股走揚，美期電子盤延續漲勢，帶動亞洲股市呈現普遍走揚，導致台股今（16）日震盪走高，隨著台積電（2330）回神，帶動加權指數再次站上16,300關卡，終場上漲63.83點，收在16,313.16點，成交量達2,959.49億元。

盤面上，電子族群今日再啟攻勢，權值電子股中，台積電止跌回穩，上漲0.3%、鴻海（2317）上漲1.6%、聯發科（2454）上漲1.3%；IC設計族群持續強勢表現，敦泰（3545）、天鈺（4961）、松翰（5471）等持續亮燈攻漲停。

展望後市，元富投顧認為，短期間，市場焦點仍將關注公債殖利率的波動，台股將在15,500~16,500區間，建議投資人可以分批布局，操作上，可逢低擇機尋找低本益比或高股息率族群，分批擇優介入，避免市場波動風險。另外，留意明日台指期將進行結算、台積電除息。