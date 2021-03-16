遠傳總座井琪談策略布局 展現差異化優勢再創高峰

遠傳電信（4904）總經理井琪今（16）日宣示2021策略布局，將以5大優勢創造新局，將透過持續轉型、以誠信、敏捷、創新、協作的遠傳團隊為我們的客戶服務，展現差異化優勢帶領遠傳再創高峰。

井琪表示，五大優勢包括（1）「金質網路銅板價」－全國5G網速體驗第一的網路；（2）將心比心為客戶「想得更遠」的行動生活圈－遠傳心生活App；（3）內外兼修智慧「大人物」能力，持續深耕智慧資通訊解決方案；（4）跨業結盟拓展新經濟藍海，推動大數據和智慧物聯網（AIoT）打造智慧城市、智慧工廠；以及（5）超前部署有成的5G遠距診療應用，支持配合政府縮短城鄉差距的政策為公益也是商機。

此外，井琪也指出，5G時代不再是價格戰爭，能滿足不同客戶需求的差異化服務才能開創新藍海。由於遠傳已奪下國際認證5G網速第一，確立了遠傳5G用戶都能享受最好的5G，此為市場上最核心的差異化，遠傳今年將持續加速、加量網路建設，力拚年底覆蓋率超過9成。

遠傳發展5G應用讓5G遠距診療大幅增加偏鄉病患就診的便利性，除了已開診的眼科、皮膚科、耳鼻喉，今年將在蘭嶼、綠島新增心臟內科，另外，今年遠傳也預計將5G技術導入居家照護與長期照顧服務，藉此減少家庭的照顧壓力與社會成本。

遠傳創下的第一還包括攜手台達、微軟打造全國第一個5G智慧工廠，與亞太共頻共網為台灣第一個5G合作示範案例，這些里程碑都歸因於遠傳擁有最好的5G。目前遠傳有近百個企業專網合作案洽商中，亞太合作案可望在政府相關單位審核通過後於今年落實，持續擴大遠傳的差異化優勢。

井琪表示，隨著時代與科技革新，遠傳從過去提供語音、數據服務的傳統電信（Telecom），轉型為以「大人物」技術提供數位服務與企業解決方案的科技服務公司（Telecom+），以差異化優勢並攜手策略夥伴們共同開創新藍海。