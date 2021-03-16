安集搶漁電共生商機 今年營運看成長
太陽能廠安集（6477）去年表現亮眼，今年以來市場將焦點放在漁電共生電廠案的開發，該公司也是相對積極的太陽能廠之一，據了解，該公司目前在建置中的漁電共生案場已有二座，今年底前都有機會開始運轉，在太陽能模組及發電案場看增長下，該公司今年營運仍持續正向。
去年以來，在政策推動下，國內太陽能業者將發電廠的開發火力，逐漸由面積已相對較小的屋頂型及難度相對較大的地面型，轉向漁電共生的電廠開發，目前包括茂迪、安集均有已有開發在手，其中，安集的案場目前已在進行建置中，若程序順利，有機會在今年底前就正式運轉投入營運。
此外在營運布局上，去年底時，安集建置完成的電廠約有65.4MW，在獲利比重上，約佔去年獲利的5成，而安集表示，目前在手中已在進行建置的案場，預計到今年底約可以擴充到70MW，預估到今年第2季底可達到85MW，今年底則可達到90MW，未來售電對安集的獲利貢獻將持續提升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言