快訊

逆轉！景文科大情色迎新逼學弟妹脫內衣褲 學長姐獲判無罪

安集搶漁電共生商機 今年營運看成長

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

太陽能廠安集（6477）去年表現亮眼，今年以來市場將焦點放在漁電共生電廠案的開發，該公司也是相對積極的太陽能廠之一，據了解，該公司目前在建置中的漁電共生案場已有二座，今年底前都有機會開始運轉，在太陽能模組及發電案場看增長下，該公司今年營運仍持續正向。

去年以來，在政策推動下，國內太陽能業者將發電廠的開發火力，逐漸由面積已相對較小的屋頂型及難度相對較大的地面型，轉向漁電共生的電廠開發，目前包括茂迪、安集均有已有開發在手，其中，安集的案場目前已在進行建置中，若程序順利，有機會在今年底前就正式運轉投入營運。

此外在營運布局上，去年底時，安集建置完成的電廠約有65.4MW，在獲利比重上，約佔去年獲利的5成，而安集表示，目前在手中已在進行建置的案場，預計到今年底約可以擴充到70MW，預估到今年第2季底可達到85MW，今年底則可達到90MW，未來售電對安集的獲利貢獻將持續提升。

太陽能 電廠

延伸閱讀

台塑麥寮蓋電廠替代三接？王美花親上火線說明

麥寮天然氣站救藻礁？政院：不會成為三接替代方案

看好市況復甦 聯合再生海內外大擴產

漁電共生合作對象 鎖定室內案場

相關新聞

台積電強大到連陸也沒轍！美中本週北極圈見面 他揭美台聯手、勝負早分

美國前總統川普在任內中斷了雙方官方溝通管道，如今兩國外交官預定本週四（18日）會面，且美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），將在下周於阿拉斯加會見中國主管外事工作的國務委員楊潔篪，以及外交部長王毅。

Switch大賣 台系鏈樂透

任天堂設定未來一年Switch遊戲主機出貨目標遠優於市場預期，台灣相關供應鏈樂翻天，尤其遊戲軟體銷售年增幅直逼兩成，獨家...

高通缺貨效應 聯發科急單湧進

高通受限晶圓代工產能吃緊，加上三星德州廠停工衝擊其關鍵IC出貨，旗下5G手機晶片供應受阻，交期長達30周以上，小米、OP...

工研院攜日半導體化材廠德山 瞄準下世代半導體新製程

面對5G、物聯網、車用電子、AI人工智慧蓬勃發展等市場強勁需求，推升新世代半導體製程往微小化邁進，工研院與日本半導體化材...

科技股震盪 法人：5G個股可逢低分批投入

2021年疫情仍持續延燒，包含AI、5G等產業將持續推動，法人表示，投資人可選擇發展動能強勁的5G概念股，新趨勢往往擁抗...

暌違15年 力積電晶圓廠將動土

因應疫情及5Ｇ帶動記憶體需求成長，加速數位轉型引發面板驅動ＩＣ、電源管理ＩＣ和影像感測器擠爆晶圓代工廠產能，力積電苗栗銅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。