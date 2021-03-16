科技股震盪 法人：5G個股可逢低分批投入

2021年疫情仍持續延燒，包含AI、5G等產業將持續推動，法人表示，投資人可選擇發展動能強勁的5G概念股，新趨勢往往擁抗跌領漲特質，可逢低分批投入，亦或以定期定額方式進場。

以元大未來關鍵科技ETF（00876）為例，募集價格為20元，成立以來表現亮眼，截至2021年3月15日淨值為27.74元。

美債殖利率近日震盪走高，風險資產承壓，市場瀰漫不安情緒，美國科技股指數出現大幅震盪，然而產業趨勢一旦成形，便不易改變，目前基本面並未出現重大轉化，短期修正反而有助釋放市場緊繃情緒，長線方向不變。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊說，公債殖利率大漲，主因與市場擔憂引發通膨快速上漲和提前升息有關，進而影響包含科技股在內等企業股價表現，但長線表現應觀察基本面，不僅目前零組件供不應求，即便短期增產亦無法彌補缺口，也意味著美國應用材料、是德科技、日本村田製作所、歐洲英飛凌、台灣台積電（2330）及聯發科（2454）等零組件龍頭，都將進入黃金盛世。

美國聯準會（Fed）主席將殖利率上升描述為對經濟前景的一種信心宣告，投資人對此無須過度恐慌；依據過去資料顯示，美國10年期公債殖利率會領先股市創高，現階段主要為市場反應市場的通膨及升息恐慌心態，當恐慌情緒隨著市場震盪釋放後，將回歸原有軌道。

法人說，有意參與5G市場的投資人，可選擇兼具「關鍵技術」、「全球布局」、「不配息，著眼未來」成長力三大關鍵的5G主題ETF；若沒把握進場時間者，亦可透過定期定額方式分批入場，即便是新手也能輕鬆參與5G投資市場。

有「硬5G」ETF之稱的元大未來關鍵科技（00876），瞄準5G產業中深具「硬實力」的零組件廠商，集結各國家的5G製造及設計大廠，專注於關鍵科技製造龍頭，其布局全球，是台灣唯一一檔涵蓋全球零組件龍頭大廠的5G主題ETF，除了半導體產業外，也包含被動元件以及其他5G零組件產業，如產品涉及5G手機、5G基地台及5G電動車等。