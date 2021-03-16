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電信業拚創新 徵才3,000人

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導
圖／經濟日報提供
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衝刺5G、新技術及創新應用，電信五雄今年大徵才，中華電信鎖定5G應用科技研發，台灣大招募新創人才無上限，遠傳也大搶5G新經濟領域人才，員額無上限。市場預估，電信五雄徵才人數上看3,000人，並大搶年輕人才，中華電信擴大招募校園資通訊人才，台灣之星啟動「T STAR行銷接班人」實習招募。

中華電信昨（15）日宣布，校園徵才活動開跑，延續去年2020 5G元年，擴大招募5G相關應用等科技研發、企客行銷、網路基礎建設、資通訊技術等領域校園菁英或社會新鮮人，董事長謝繼茂表示，2021年中華電信將以「5G與轉型」做為雙軌策略主軸，除加速5G建設、相關5G智慧應用，也會透過併購強化自主能力，透過合作夥伴共同建構智能5G雲服務平台等雲端垂直應用服務。

中華電信總經理郭水義指出，5G及IoT垂直雲端發展應用，是企業數位轉型基礎，除在台灣市場外，未來也將持續拓展海外市場，向海外輸出台灣5G智慧應用經驗，人才也至關重要。

中華電信未透露今年徵才人數。但中華電信近年面臨大舉退休潮，去年徵才人數擴大至1,800人，今年應該也差不多。

台灣大表示，身為新世代電信科技公司，持續招募5G相關應用人才，包括資料科學家、新創產品開發工程師及遊戲、影音等娛樂內容的人才布局，特別是在AI、大數據及物聯網等領域，並擴大徵才的觸角，國外攬才、評估併購或投資新創公司、與AppWorks School合作培訓。

台灣大強調，重視人才的「質」，對於優秀新創人才招募人數無特別設限。

遠傳則表示，布局5G產業鏈發展，積極擴大團隊、回應市場對5G新時代的期待，2021年針對「大」數據、「人」工智慧、「物」聯網等5G新經濟領域人才，招募人數無上限。近年來，已累積愈來愈多核心技術研發能力，大幅降低新技術委外比例。

台灣之星表示，過去一年來已延攬包括物聯網、大數據、AI人工智慧、雲端及邊緣運算技術等數百位跨領域優秀人才，今年釋出上千個職缺。

其中，5G相關職缺招募占比達10%，力拚未來兩年新興應用領域員工數倍增成長，並啟動「T STAR行銷接班人」實習招募，大搶年輕人才。

亞太電信積極布局5G，拓展智慧生活相關應用，將延攬大數據、資安、AI、雲端、IoT及ICT等數位科技領域頂尖人才，目標募集超過200名新生力軍。

5G 中華電信 徵才活動

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