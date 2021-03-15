技嘉2020年獲利43.74億元 EPS 6.88元

車市回溫加上國際銅價大漲，功率半導體用導線架再掀第二波漲價，國內功率導線廠界霖近期向客戶發出通知，針對新接訂單，決定再漲15%，由於界霖第2季接單已滿，等於宣告第3季價格再調升。

2021-03-15 14:12