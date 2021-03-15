技嘉2020年獲利43.74億元 EPS 6.88元
技嘉（2376）今（15）日公告2020年稅後純益達 43.74 億元、年增 125.6 %，每股純益達 6.88 元，優於 2019 年每股純益 3.05 元。展望 2021 年，技嘉四大產品線持續成長，2021 首季營運有機會優於去年第 4 季，訂單能見度看到 2021 年上半年，預估 2021 年主機板、顯示卡將有雙位數成長，伺服器也維持較高幅度的雙位數成長。
技嘉 2020 年第 4 季營收 234.57 億元，季增 1.97%、年增 48.73%，毛利率 17.79%，季增 0.48 個百分點、年增 2.6 個百分點，營益率 4.48%，季減 1.57 個百分點、年增 2.51 個百分點，稅後純益 11.01 億元，季減 22.68%、年增 182.54%，每股純益 1.73 元。
技嘉 2020 年營收 846.02 億元、年增 36.9%，毛利率 17.1%、年增 1.57 個百分點，營益率 4.99%、年增 2.64 個百分點，稅後純益 43.74 億元、年增 125.6%，每股純益 6.88 元。
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