台灣大搶用戶 推出家人共享5G優惠

台灣大哥大日前推出整合5G資費及光纖上網的「好速成双」專案，今天（15日）宣布專案再擴大，全新推出「好速省到家」，專案用戶創立省錢群組當「省長」，可邀請配偶或二等親家人擔任「陪省員」，每位「陪省員」申辦台灣大5G指定資費可享月租優惠，每月最高折扣250元，群組最高年省共3萬元。

台灣大強調，「好速省到家」的省長除有「行動光纖一起辦，費用省一半」的好康，更讓最多10位家人（陪省員）享5G指定專案月租優惠，全家一起省更多。

進入5G時代，台灣大首創48個月綁約資費，降低5G手機入手門檻，以及獨家推出的5G「好速」專案，讓用戶「在外5G、在家WiFi 6」，無縫接軌的高速上網服務。「好速省到家」優惠計畫，以「家」為單位串聯，由「好速」專案用戶創立群組當「省長」，邀請新申辦、攜碼、續約5G 599型(含)以上指定專案之配偶或二等親家人，成功加入群組當「陪省員」，即可享月租折扣。除了「陪省員」可享優惠外，即日起至12月31日，創立「好速省到家」之「省長」成功邀請家人加入群組，也可享500元momo幣優惠。

台灣大舉例表示，申辦「好速成双」1Gbps光纖上網、綁約48個月的「省長」，創立群組後邀請1位新申辦5G 599型（含）以上的親友加入成為「陪省員」，該「陪省員」月租就能省90元；如有2位「陪省員」，每個人月租可分別省110元；3位「陪省員」則各省140元；若有4到10位「陪省員」，每人的月租各省250元，群組最高年省共3萬元。