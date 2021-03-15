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聯合再生求穩定獲利 預估五年內持有1GW的電站資產

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

國內太陽能龍頭廠聯合再生能源（3576）今（15）日宣布，將展開第二階段，以開發太陽能系統並長期持有維運為新方向，藉由電廠維運，維持獲利穩 定。

聯合再生董事長洪傳獻表示，這是聯合再生因應政府推動綠能於2025年達到 20GW（10億瓦）的政策目標，規劃公司將在2025年1GW太陽能電站資產，達到穩定獲利的目標，他說，如果有1GW的太陽能電廠，全年電費收入即可達到55億元，再配合聯合再生的太陽能電池、電池模組和儲能等三大業務都同步擴充，將可免於電池和模組景氣劇烈波動，邁入穩定獲利局面。

洪傳獻表示，去年台灣 太陽能建置量約達1.5GW，低於預期，今年政策釋放要達到3GW裝置量，讓累計總裝置達到8.8GW，儘管此目標能否達成仍存有變數，但從政府積極推動的態度，整體氣氛已比去年還樂觀。

洪傳獻說 ，聯合再生由新日光、昱晶和昇陽光三家電池合併，迄今經過2.5年，公司朝擴大模組和系統發展的目標未變。

他說，經營團隊經過密切討論，以目前聯合再生的電池和太陽能模組規模，是無法和中國大陸匹敵，但經營電廠卻能有穩定的獲利，因此聯合再生擬定的新定位及未來五年的發展方針，將會提高太陽能電站的資產比重，包括自建或與業界合作，然後依電站維護與當地政策穩定性，作為長期持有維運或出售的指標 ，這將是一個可長期穩定獲利的經營模式。

在以電站為長期穩定獲利架構下，聯合再生計劃近期啟動在台南增建年產400MW（百萬瓦）太陽能模組計畫，使模組產能推升至1GW；至於太陽能電池目前合計泰國、越南約有1.5GW，在八到九成自用下，其餘產能將銷往歐美或與模組廠合作製成模組銷往印度等地，以提升產能利用率。

聯合再生預估到今年第3季，包括太陽能模組、電池產能將會全數滿載，屆時 可順利轉虧為盈。至於今年首季面臨材料成本上揚，預料仍會虧損，但將是今年谷底。

太陽能電池 太陽能電廠 5G

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