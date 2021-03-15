中華電信前進校園 搶5G人才

電信龍頭中華電信（2412）去年5G開台以來，立志要引領5G，2021年擴大招募校園資通訊人才，中華電信表示，校園徵才活動開跑，今年因應疫情提前啟動線上徵才活動，並延續去年2020 5G元年，擴大招募5G相關應用等科技研發、企客行銷、網路基礎建設、資通訊技術等領域校園菁英或社會新鮮人，與中華電信攜手打造全國最穩定及最佳品質之行動通信環境，一起成為「智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者。」

中華電信董事長謝繼茂表示，2021年中華電信將以「5G與轉型」做為雙軌策略主軸，除了加速5G建設、相關5G智慧應用，也會透過併購強化自主能力，透過合作夥伴共同建構智能5G雲服務平台等雲端垂直應用服務。

中華電信總經理郭水義進一步指出，5G及IoT垂直雲端發展應用，是企業數位轉型基礎，除在台灣市場外，未來也將持續拓展海外市場，向海外輸出台灣5G智慧應用經驗。

根據2021年Opensignal最新公布的「全球行動網路體驗奬」，調查全球180家電信商在2020年下半年的行動網路表現，中華電信在「下載速率」、「影音體驗」、「遊戲體驗」、「語音應用程式體驗」等4項評比皆拿下全台第一，展現該公司打造創新第一、技術第一及人才第一的企業環境之決心及能量。

中華電信強調，致力打造一個富有創造力、活力且安心的職場環境，「健康的人才，是公司最大的資產！」讓每一位同仁都能在此積極工作，樂享生活，共同打造國家5G建設及技術應用的新境界。期待具有熱情及活力的年輕新血趕快加入！

「2021校園人才招募」針對校園新鮮人開設相關職缺，線上報名時間即日起至110年3月31日截止，預計於4月下旬及5月中旬針對合適人才辦理面談。更多徵才相關訊息，將持續公開於中華電信人才招募網站(https://career-web.cht.com.tw/recruit/index.html)。