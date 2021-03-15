振樺電子公司瑞傳 華碩人馬擔任總經理

PC品牌大廠華碩（2357）先前宣布結盟POS大廠振樺電（8114），入股旗下子公司瑞傳，瑞傳因應公司組織調整需求，今（15）日全面提前改選董事及監察人，華碩集團總共取得4席董事，同時華碩許祐嘉及張權德共同擔任瑞傳總經理。

振樺電旗下工業電腦廠瑞傳今（15）日舉行第一次股東臨時會，改選董事會成員及席次，由原先6董1監，擴增為7董1監，新董事會華碩人馬取得4席董事，較原先增加3席代表。

瑞傳董事長由振樺電董事長陳茂強續任，總經理則改由華碩董事許祐嘉及華碩電腦智慧物聯網事業群全球副總裁張權德共同擔任。

新董事會在振樺電席次方面，包含振樺電董事長陳茂強、李垣麟、姜益民，及雖身為振樺電法人代表，但同時身兼華碩董事的沈振來。

至於華碩方面，華碩董事許祐嘉、華碩智慧物聯網事業群全球副總裁張權德及華碩董事謝明傑3人新進瑞傳董事會。

此外，瑞傳監察人則由振樺電全球運籌中心法務總監李宜靜留任。