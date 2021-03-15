快訊

男嬰猝死驗出安毒！高雄檢警入屋搜索 驚見8發展遲緩童

鴻海增資印度子公司6.2億元 主攻生產亞馬遜電視棒

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

鴻海（2317） 今 （15）日公告，旗下鴻佰增資印度子公司 Foxconn Technology （India） Private Limited，總金額 16 億盧比（約新台幣 6.2 億元），主要是為了在當地生產亞馬遜電視棒（ Fire TV Stick） 的新訂單。

亞馬遜（Amazon）之前宣布開始在印度製造產品，將會與鴻海旗下在清奈（Chennai）製造商 Cloud Network Technology（鴻海工業富聯子公司）合作，生產 Fire TV Stick ，這也是亞馬遜在印度的首條生產線。

據了解，鴻佰是鴻海集團旗下生產網通產品的主要公司之一，而鴻海另一子公司工業富聯旗下 Cloud Network Technology 日前拿下亞馬遜 （Amazon） Fire TV Stick 的訂單，此次增資就是為了生產該產品鋪路。

亞馬遜說，此一設備生產計畫將能夠滿足印度客戶的需求，預計每年生產數十萬台 Fire TV Stick ，同時，會根據印度國內的需求，評估向其他市場或是城市擴展規模的可能性。

工業富聯則表示，因疫情而爆發的家庭影音需求，為影音串流上下游創造出更多商機。Netflix 在去年單單第一季即增加了超過 1,500 萬個付費用戶，貢獻當季業績達 57.5 億美元，比市場預期整整高出一倍，目前其全球訂戶仍穩定增加中。

迪士尼串流平台 Disney+ 上線至今，全球付費用戶已超過 8,000 萬人，其中印度市場在合宜資費及運營商的推波助瀾下，付費用戶已達到 2,700 萬人。

工業富聯說明，在許多國家或地區為防疫而限制各種外出集會，以及消費者自發性的收視行為改變，都使得影音平台成為生活中不可或缺的服務，而大數據與 AI 的應用發展，也將持續帶動相關雲端服務、伺服器以及資料運算中心等軟硬體需求。

印度 鴻海

延伸閱讀

韓國電動車網絡安全商 加入鴻海MIH聯盟

印度將立法禁加密貨幣 持有買賣挖礦都違法

美日印澳拉攏法國抗中 傳4月孟加拉灣軍演

蘋果推HomePod mini 鴻海受惠

相關新聞

鴻海集團加碼投資印度 再砸6.2億元

鴻海（2317）今（15）日下午公告，代子公司Ingrasys （Singapore） Pte. Ltd.公告取得 Fo...

鴻海成都廠 獲評世界經濟論壇燈塔工廠

世界經濟論壇（WEF）今天（15日）公佈2021年度首批燈塔工廠（Global Lighthouse）名單，本次全球僅有...

車市回溫+銅價大漲 半導體後段封裝2大材料再掀漲價潮

車市回溫加上國際銅價大漲，功率半導體用導線架再掀第二波漲價，國內功率導線廠界霖近期向客戶發出通知，針對新接訂單，決定再漲15%，由於界霖第2季接單已滿，等於宣告第3季價格再調升。

受疫情催化 筆記型電腦取代桌上型電腦效應發酵

根據IDC最新報告中統計2020年臺灣PC（包含桌上型/筆記型電腦/工作站）全年出貨量為244萬台，出貨較2019年成長...

5G專網專頻實驗 邁大步

台灣5G企業專網專頻實驗計畫啟動，中華電信、廣達、宏達電及台灣松下已分別申請實驗頻譜展開設備及應用面實驗；鴻海、亞太電信...

比特幣創高 板卡廠跟著旺

隨著各界樂觀預期比特幣將獲得更廣泛應用，加上美國開始發放紓困金有望帶來新一波投資資金，推升比特幣價格加速上漲，14日衝破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。