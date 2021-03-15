鴻海增資印度子公司6.2億元 主攻生產亞馬遜電視棒
鴻海（2317） 今 （15）日公告，旗下鴻佰增資印度子公司 Foxconn Technology （India） Private Limited，總金額 16 億盧比（約新台幣 6.2 億元），主要是為了在當地生產亞馬遜電視棒（ Fire TV Stick） 的新訂單。
亞馬遜（Amazon）之前宣布開始在印度製造產品，將會與鴻海旗下在清奈（Chennai）製造商 Cloud Network Technology（鴻海工業富聯子公司）合作，生產 Fire TV Stick ，這也是亞馬遜在印度的首條生產線。
據了解，鴻佰是鴻海集團旗下生產網通產品的主要公司之一，而鴻海另一子公司工業富聯旗下 Cloud Network Technology 日前拿下亞馬遜 （Amazon） Fire TV Stick 的訂單，此次增資就是為了生產該產品鋪路。
亞馬遜說，此一設備生產計畫將能夠滿足印度客戶的需求，預計每年生產數十萬台 Fire TV Stick ，同時，會根據印度國內的需求，評估向其他市場或是城市擴展規模的可能性。
工業富聯則表示，因疫情而爆發的家庭影音需求，為影音串流上下游創造出更多商機。Netflix 在去年單單第一季即增加了超過 1,500 萬個付費用戶，貢獻當季業績達 57.5 億美元，比市場預期整整高出一倍，目前其全球訂戶仍穩定增加中。
迪士尼串流平台 Disney+ 上線至今，全球付費用戶已超過 8,000 萬人，其中印度市場在合宜資費及運營商的推波助瀾下，付費用戶已達到 2,700 萬人。
工業富聯說明，在許多國家或地區為防疫而限制各種外出集會，以及消費者自發性的收視行為改變，都使得影音平台成為生活中不可或缺的服務，而大數據與 AI 的應用發展，也將持續帶動相關雲端服務、伺服器以及資料運算中心等軟硬體需求。
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