鴻海集團加碼投資印度 再砸6.2億元

鴻海（2317）今（15）日下午公告，代子公司Ingrasys （Singapore） Pte. Ltd.公告取得 Foxconn Technology （India） Private Limited股份，交易數量為1.6億股、每單位價格為印度盧比10元，交易總金額為印度盧比16億元，約新台幣6.2億元。取得或處分之具體目的或用途為長期投資。

據悉，鴻佰科技股份有限公司（Ingrasys Technology Inc.），為鴻海科技集團旗下子公司。總公司位於台灣桃園，並在歐洲、美國、中東、澳洲、日本、韓國、東南亞、中國等地與當地策略夥伴結盟，提供客戶即時的服務。 鴻佰科技專精於網路技術、 Linux與嵌入式應用的設計，為集團的網通公司。

今日的公告，顯示出鴻海集團除了跟著大客戶蘋果、開始在印度組裝其最新款智慧手機iPhone12外，網通的佈局也開始揮軍印度。