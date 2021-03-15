再添一座！ 鴻海成都廠入選世界經濟論壇燈塔工廠

世界經濟論壇（World Economic Forum，簡稱WEF）3月15日正式公布2021年度首批燈塔工廠（Global Lighthouse）名單，本次全球僅有15家工廠入選，其中鴻海（2317）繼2019年深圳園區入選後，再次以成都園區入選WEF燈塔工廠。作為少數擁有兩座WEF認證燈塔工廠的企業，鴻海再次以實力驗證全球科技製造服務龍頭地位，這次獲獎也代表外界對集團推動F2.0數位轉型的肯定。

「燈塔」專案由世界經濟論壇與麥肯錫合作推動，旨在遴選出第四次工業革命尖端技術應用整合工作方面卓有成效，堪為全球表率的領先企業。自2018年起，全球只有69座工廠獲此殊榮，今年世界經濟論壇評選成都園區獲選理由中，特別強調鴻海在面對快速增長的業務需求和技術熟練工人的不足時，成都園區採用了混合實境（Mixed Reality，MR）、人工智慧（Artificial Intelligence，AI）和物聯網（Internet of Things，IOT）技術，使勞動效率提高了200%，整體設備效率提高了17%。

為了推動傳統製造到智慧製造典範的轉變，鴻海成都園區在B事業群姜志雄總經理的推動下，自2015年開始逐步建立多達600餘位專業人才的工業互聯網團隊，以OT（Operational technology）+ IT（Information Technology）的工作方式，廣泛應用各類人工智慧和IoT等技術，從「工匠」向「智匠」變革，實現了卓越運營的「無憂」工廠。

鴻海科技集團劉揚偉董事長表示，第一次獲評WEF燈塔工廠，證明鴻海擁有一座世界一流的智慧製造工廠，第二次獲評則表明，鴻海成功建立了一套燈塔工廠孵化體系。數位化轉型不是一道選擇題，而是一種必然的發展趨勢，只有主動擁抱數位化轉型的公司，才能在未來持續保持業界領先地位。

世界經濟論壇「形塑先進生產製造的未來」計劃總監Francisco Betti表示，現在這是一個前所未有的產業轉型時期。未來是屬於那些願意接受顛覆創新並勇於抓住新機遇的公司。儘管面臨挑戰，但今天的顛覆式創新就是一個重新思索增長動能的機遇。

作為全球最大的科技製造服務企業，鴻海已形成供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢。基於此，集團劉揚偉董事長親自制定了F2.0數位轉型戰略及「One Digital Foxconn」轉型目標。作為落實F2.0數位化轉型戰略的重要一環，鴻海以深圳廠區獲評WEF燈塔工廠為契機，大力推動內部「燈塔工廠」建設。

2020年，鴻海陸續推行了10座內部「燈塔工廠」的改造，涵蓋模具生產、CNC加工、表面貼裝、系統組裝等重點生產製程的升級。這些內部「燈塔工廠」在集團內率先成功導入自動化，數位化，智慧化等先進技術，不僅是在產品能力、生產管理等方面得到大幅提升，也通過逐步增加數位化工具，對運營系統進行的創新，並創建適用於整個企業的單一運營系統，為日後建立企業層面的現代化運營系統提供了成功範例。