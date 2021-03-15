迎向資料運算儲存新時代 Pure Storage提五大趨勢

國際資料儲存大廠Pure Storage近期公布2021年資料運算與儲存服務預測報告，針對儲存服務商業模式及技術，提出五大趨勢觀察。Pure Storage台灣區總經理呂晏緹針對國內業務發展表示，將持續提供快速簡單、保證安全、無後顧之憂給台灣企業客戶，讓「資料變成有價」，今年將持續往公部門、金融業、製造業及醫療業等領域擴展版圖，讓資料體驗真正落地在台灣。

針對今年的資料運算與儲存趨勢，Pure Storage首先指出，用戶體驗將成為企業在「儲存即服務」（Storage as a service）市場的致勝關鍵。儲存服務要因應客戶所需隨時轉換服務計畫，提供更新服務及全方位客戶體驗，讓客戶能先選用基本服務，再逐步隨著實際需求擴大服務配置；此外，「產品訂閱」與真正的「即服務」解決方案之間的差別將更加明顯，STaaS將提供企業客戶與以往不同的採購模式。

第二，容器管理及Kubernetes系統攻占市場，並會重塑起建立、運行應用程式的方式。Pure Storage預期，容器與Kubernetes會成為今年企業推動長期數位轉型計畫的核心，並將開始由基礎技術轉移到新應用程式及數位應用上，藉此提升工作效率。Gartner預測，2025年全球將有85%的企業應用容器在生產與營運當中，比起2019年的35%大幅增加。

第三，今年起將迎來統一儲存系統的風潮，讓物件應用與檔案快速存取兼備，使企業營運更有效率。物件儲存具備可擴充的優勢，卻缺乏更改單一物件的靈活性，因此需要同時使用檔案進行修改；如能將檔案與物件置於同一個儲存平台上，就能有效降低複雜性，讓檔案能快速存取並兼有物件上的應用。

第四，今年也將是分散及邊緣雲端興起的一年。Pure Storage大中華區技術總監何與暉表示，目前已有大規模分散雲正在部署規劃中，隨著5G、物聯網應用迅速發展，將逐漸變成主流；分散雲可以快速蒐集邊緣採集數據，運算獲得幫助企業營運的重要資訊，如採礦、石油，油電、瓦斯等應用智慧電表的產業，都能因此受惠。

第五，永續發展會成為企業使用儲存資料服務的重要指標。美國能源部調查發現，資料中心每層樓耗能是一般商業辦公大樓的10~50倍，為了減少現代資料儲存的複雜性、開支、碳足跡及基礎架構的組件消耗，「綠色儲存技術」將成為重點趨勢。

除了展望今年的五大趨勢，Pure Storage近期也已公布2021財政年度財報。Pure Storage指出，因為全球企業運算需求在第3、4季快速上升，帶動公司2021財政年度營收達16.84億美元，年增2.5%，預期2022財政年度將達到15%的成長。此外，Pure Storage已連續七年成為Gartner主儲存魔力象限領導者，並在「願景完整性」、「領導力」兩大指標上獲得最高評價。