聯合再生目標5年內持有1GW電站 年收達55億元

聯合再生能源（3576）今（15）日宣布將展開第2階段，以開發太陽能系統並長期持有營運為新方向，除了可獲得至少20年穩定的電費收入並將帶動模組與電池製造、系統開發、系統工程等業務，聯合再生規劃到2025年將持有1GW的太陽能電站資產，此部分全年電費收入可達到55億元。

聯合再生董事長洪傳獻表示，台灣去年太陽能建置量約做1.5GW，雖然略低於預期，但過去每年都小於1GW，所以，國內市場還是在成長的，而聯合再生先前內部做非常多討論，最後訂下新的營運目標，希望未來三年之內，到2023年，聯合再生將擁有500MW的自有發電案場，而到五年之內，到2025年持有1GW的發電案場，透過自行開發。

洪傳獻也強調，聯合再生未來將是擁有固定資產的公司，尤其，聯合再生也在供應鏈中，所以我們可以自行建置再持有或出售發電廠，這將是一個可以長期、穩定獲利的營運形態。

聯合再生目前產能規劃上，在太陽能電池方面，國內生產約1至1.2GW，其中，約8至9成都是自用，另外，在泰國也有600MW，中國及越南也都有代工廠，必要時能快速拉升供給量。

在太陽模組方面，目前國內自有產能約600MW，代工則約200MW，由於看好今年及未來國內市場需求，該公司目前已規劃將積極擴大產能，希望至少能擴產至總產能達到1GW至1.2GW，未來聯合再生在太陽能電池及模組產能就能維持相當水準。在擴產進程方面，目前該公司計畫在台南目前生產基地擴產，預計下半年新的設備就能進駐，今年第4季起將對今年營運有具體貢獻。

對於今年市況，聯合再生能源表示，去年台灣在太陽光電的總裝置量約1.5GW，今年在政策更積極推動，且相關程序也逐漸改善簡化之後，預計台灣今年全年的太陽光電總裝置量至少可達3GW，同時，該公司也預期，在2025年以前，台灣全年的總裝置量會一年比一年更好，因此，在看好未來市況下，公司決定積極擴充產能。