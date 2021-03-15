聯強今年業績拚雙位數成長 獲利可望再寫新高

聯強（2347） 2020年稅後淨利82億元，大幅成長20%，每股盈餘4.89元，去年在毛利、營業利益、稅前淨利與稅後淨利等營利指標，均同步創下歷史新高。另外，今年每股配息3.3元，較去年大增27%。2021年在內外環境都有利多的加持下，聯強樂觀預期業績將會有雙位數成長，營收與獲利都可望再創新高。

聯強表示，去年受到疫情影響，全年營收雖然僅持平，但業績表現逐季攀升，連三季雙位數季增。營利能力則因近兩年「精實敏捷」計劃的淬鍊而大幅躍進。毛利部分，近年聯強產品組合持續優化，高毛利產品比重增加，加上靈活提供客戶所需的各種加值服務，帶動毛利大幅提升。費用部分，聯強透過數位優化、資訊串接與AI大數據分析，全面性提升運作效率，使得營運費用大幅下降。由於毛利提升且費用下降，聯強2020年在營業利益、稅前／稅後淨利以及每股盈餘等各項營利指標，不論金額或比率都同步改寫歷史新高。

聯強去年第四季獲利延續前三季逐季提升的動能，毛利與營業利益均來到同期高點，稅後淨利25億元，大幅成長28%，並創單季歷史新高，每股盈餘1.48元。累計2020全年財報，毛利突破150億元，毛利率4.5%；營運費用大幅下降10%，使得營業利益成長21%，營業利益率2.2%。稅前淨利105億元，首次突破百億大關，年增18%。稅後淨利82億元，成長20%，淨利率達到2.44%，每股盈餘4.89元。

同時，聯強董事會決議每股配息3.3元，較去年的2.6元大增27%，配息率67.5%，以12日收盤價49.9元計，殖利率約6.6%。

展望2021年，聯強將持續優化數位能力，提供更多加值服務與積極開拓新創業務；同時定調今年主軸為「躍進」，將全方位擴張市佔，持續改寫新高紀錄。

聯強亦看好今年市場動能，特別是疫情讓企業加速投資於數位轉型，更積極透過數位科技來增加營運彈性，這樣的剛性需求讓IT市場持續熱絡。同時5G、WiFi 6、VR／AR、AIoT、次世代顯示技術等新科技與應用更加成熟，都將帶動相關產品大幅成長。在內外環境都有利多的加持下，聯強樂觀預期今年業績將會有雙位數的年成長，營收與獲利都可望再創新高。

此外，聯強今年也將大力推動ESG相關事務，並充分揭露相關訊息，以善盡企業的社會公民責任，以及對地球環境、社會永續發展扮演更正向積極的角色。