快訊

今一口氣新增5例境外移入！ 一通緝犯看守所確診

千坪農地賣1億好樂！ 發現這條 15位地主都傻了

價格優勢 今年AMOLED機種比重將上揚至39%

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

根據TrendForce研究，2021年智慧型手機市場各顯示技術在品牌客戶擴大採用的狀況下，預期AMOLED機種比重將大幅上揚至39%。而中低階機種市場需求仍熱絡，a-Si LCD機種需求仍強，預計全年比重僅微幅下滑至28%；LTPS LCD機種的比重則持續受到壓縮，預計比重將減少至33%，但這當中LTPS HD LCD機種的規模將持續增加。

TrendForce表示，2021年手機市場仍延續2020年下半年的備貨動能，一方面是受到市場普遍預期2021年手機需求將大幅回升，另一方面則是整個半導體零組件的供應仍吃緊甚至缺貨，因而導致下游客戶必須拉高物量存貨部位，以降低可能缺貨的風險。

以個別顯示技術的發展來看，Rigid AMOLED面板自2020年下半年起，透過積極降價策略，重新贏回客戶訂單，2021年預期下游客戶將擴大採用，Rigid AMOLED機種可望穩固在中階至中高階機種市場的地位；Flexible AMOLED機種則站穩高階至旗艦市場。而LTPS LCD機種過去在中階至中高階機種市場的地位將逐漸被取代，而必須往更低階的市場移動。

自2020年起，由於疫情的衝擊，中低階機種市場、特別是HD機種市場需求暢旺，但除了對應的a-Si LCD產能供給吃緊外，應用於a-Si LCD的DDI與TDDI IC也受到晶圓代工產能吃緊的衝擊，而出現供貨不足的狀況。在a-Si LCD面板價格與IC價格雙漲的情況下，讓LTPS LCD產品找到去化產能的機會。下游客戶開始擴大混用a-Si HD與LTPS HD LCD機種的規模，增加調度的空間，也讓TDDI IC在交貨與搭配機種的彈性空間增加。

觀察目前整體生產供應鏈，IC供貨仍是最大瓶頸，尤其是TDDI的供貨依然吃緊甚至不足。TrendForce表示，後續有兩大觀察重點，首先，中國IC廠商透過政策的引導，有機會取得較多中國的晶圓代工產能資源，在IC缺貨風潮下不排除有機會順勢崛起，打破過去以台系IC廠主導的市場結構。

其次，目前中國晶圓代工產能仍在積極擴充，未來新增產能到位，IC供貨吃緊問題一旦開始舒緩，IC價格勢必開始走弱，伴隨著市場需求的調節，LTPS HD與a-Si HD可能將從互補的關係轉變為競爭的關係，爭奪在HD機種市場的主導地位。

延伸閱讀

晶圓代工價格漲聲不斷 IC設計業成夾心餅乾

蘋果mini-LED背光產品上市 有望推升聚積驅動晶片出貨

集邦：看好自駕車 估2024年車用DRAM占整體逾3％

8吋晶圓代工產能吃緊 世界及聯電2月同創歷年同期新高

相關新聞

受疫情催化 筆記型電腦取代桌上型電腦效應發酵

根據IDC最新報告中統計2020年臺灣PC（包含桌上型/筆記型電腦/工作站）全年出貨量為244萬台，出貨較2019年成長...

5G專網專頻實驗 邁大步

台灣5G企業專網專頻實驗計畫啟動，中華電信、廣達、宏達電及台灣松下已分別申請實驗頻譜展開設備及應用面實驗；鴻海、亞太電信...

比特幣創高 板卡廠跟著旺

隨著各界樂觀預期比特幣將獲得更廣泛應用，加上美國開始發放紓困金有望帶來新一波投資資金，推升比特幣價格加速上漲，14日衝破...

蘋果研發5G晶片 台積助陣

蘋果強化全系列產品自主晶片研發，在iPhone與Mac產品分別導入自行設計的A系列與M系列處理器後，外傳正打造自家5G基...

手機、面板市況熱 驅動IC代工再掀漲價潮

手機、面板市況熱，推升驅動IC需求大開，業界傳出，聯電、世界先進、力積電等晶圓代工廠陸續調升相關報價之際，連先前堅持不漲...

5G專網專頻解決方案 接軌國際關鍵

根據行政院規劃，5G企業專網用專頻將在2021年至2022年釋出，業界分析，企業專網用專頻實驗先行，未來打造整體解決方案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。