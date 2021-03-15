半導體學院成立 立委關切台灣是否留得住人才

為台灣半導體產業培育人才，教育部規畫在今年成立「半導體學院」，由業界和國發基金各出資一半。立委關切，有很多假台資大量挖走台積電（2330）、聯電（2303）人才，半導體學院成立是為我產業培訓人才，且有業者出資，如何確保畢業的學生會因此留在台灣企業，而不會到海外企業工作？

國發會主委龔明鑫今（15）日上午在立法院經濟委員會業務報告並詢答。他表示，半導體學院學生若有接受獎學金，未來就業就會有一些規範。若沒有接受獎學金，就不會去限制學生畢業後就業義務。

民進黨籍立委邱議瑩質詢表示，有很多假台資大量挖走台積電、聯電人才，讓人心痛；成立半導體學院是為我產業培訓人才、增加這方面人才；半導體學院也有企業出資，畢業學生有到企業服務的義務？如何確保培育出來學生不會到海外企業去工作？企業不是白出錢？

龔明鑫表示，半導體學院是一種「教育沙盒」，因為目前教育體制下，對於教授薪資、名額都有一定限制，希望透過沙盒，突破既有教育結構。

他進一步指出，半導體學院成立後，除了教育部原有資源外，對於延聘教授薪資，若要超過教育部目前規定，則由企業及國發基金，以各出資一半方式提供。此外，也會對學生祭出獎學金。

龔明鑫表示，半導體學院學生若有接受獎學金，未來就業就會有一些規範。若沒有接受獎學金，就不會去限制學生畢業後就業義務。他表示，國發會會再與教育部研商如何加強畢業學生留台工作，「我們當然希望學生留在台灣」。

因應我半導體產業發展需要大量人才，教育部已規畫《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》，已被列為立法院本會期優先法案，半導體學院有望於今年內成立。