融程電建三重總部 5億元CB每股定價80元

工業電腦融程電（3416）因應興建總部大樓發行第二次國內可轉換公司債(CB)，上週五完成定價，每股轉換價格80元，溢價率為104.88%。

融程電因獲歐系車檢平板與美系倉儲平板大單，去年營運不畏新冠疫情衝擊逆勢成長，全年營收18.46億元，年增10.8%，刷新紀錄，EPS 3.55元也創6年新高，今年將配息4元。

該公司今年前2月營收3.74億元，年增率高達72.3%，主要原因就是出貨增加。

融程電轉換公司債以110年3月12日為轉換價格訂價基準日，取基準日(不含)前五個營業日，該公司普通股收盤價平均值76.28元為基準價格，乘以轉換溢價率104.88%，以上述方式訂定轉換價格為每股80元。融程電2019年斥資4.68億元購入三重土地，預計做為新營運總部，將興建超過3500坪的廠辦，現有的兩層廠辦共3600坪則計劃升級智慧製造產線，最大產能可達30-40億元，以因應未來營運成長所需。