受疫情催化 筆記型電腦取代桌上型電腦效應發酵

根據IDC最新報告中統計2020年臺灣PC（包含桌上型/筆記型電腦/工作站）全年出貨量為244萬台，出貨較2019年成長4%，維持第二年正成長。其中因疫情帶動遠距教學與在家工作的個人運算裝置採購需求，商用筆記型電腦達15.4%，家用筆記型電腦同樣也顯示4.9%的年成長。

IDC市場分析師劉伊菡表示：「在新冠疫情尚未得到有效控制的情況下，PC市場的需求始終居高不下，其中筆記型電腦因方便移動與攜帶，加上逐漸提升的效能，不論在商用或是家用市場，取代桌上型電腦效應明顯開始發酵。2020筆記型電腦出貨佔總體PC市場比重再創新高來到48.8%，且預計將在2021年度佔比超過50%，與桌上型電腦呈現黃金交叉。」

由於專案挹注與遠距辦公模式逐漸興起，IDC預估2021年第一季商用筆記型電腦可維持2%正成長，但整體PC市場無法超越2020年同期表現，將下滑4.1%。展望2021，隨著全球零組件仍處於供不應求之態勢，上半年出貨量仍將持續受到供應鏈缺貨影響，其中又以筆記型電腦需求缺口最大，IDC 預估2021臺灣 PC 市場年對年將由正轉負下滑2.9%。

臺灣電腦顯示器（Monitor）2020年第四季市場總量為34.6萬台，與去年同期相較成長9.2%。除遠距工作的設備需求採購力道仍在，上游面板原物料缺貨的影響之下，通路出現提前備貨動作，帶動整體出貨量比原先預估高出一成。2020年全年出貨量則達第四年正成長，年成長率達5.0%。

IDC 市場分析師劉伊菡表示：「IDC 預估2021第一季臺灣顯示器年成長率將達8.3%，除了填補部分第四季的需求缺口，隨著面板成本持續攀升，今年大部分的品牌廠商將陸續調漲價格以維持獲利，因此預期2021上半年通路將持續出現提前備貨的市場動能。預期臺灣顯示器2021年出貨量無法維持去年的疫情效益，年成長率將下跌3.3%。」

平板電腦方面，2020年第四季台灣年對年減少10.4%至28萬台，統計2020全年出貨量為97萬台，年對年下跌幅度為3.6%。值得關注的是，商用市場2020年逆勢成長106.4%達26萬台，消費市場則因上半年疫情影響，一般消費性支出的意願不高而持續下跌。

IDC 助理分析師江靖婷表示：「商用平板由於疫情增加了許多遠距辦公與學習的需求，雖然台灣在家上班上課的比例不高，但仍有部分公司及學校提前部署，同時為了未來智慧辦公及智慧校園的需求做準備， 因此在2020年展現強勁的需求。」

預期2021年商用平板市場的熱潮將有所趨緩，且其中教育市場以傾向選擇筆電也使得平板需求逐漸降低；消費市場方面仍將維持下跌的的趨勢，預期2021年整體台灣平板市場將下跌9.9%至87萬台。

智慧型手機方面，2020年第四季台灣智慧型手機市場量為151萬台，年對年下跌6.1%，統計2020全年出貨量為546萬台，年對年下跌15.3%。受惠蘋果集中出貨的關係，第四季智慧手機市場下跌幅度趨緩，當季的5G手機出貨比例更是從第三季剛開台時的30.3%拉升到62.2%；然而全年度仍因受到上半年疫情導致的供貨不穩及陸系品牌減少出貨的影響，導致台灣智慧手機市場2020年呈現衰退。展望2021年，預期受疫情影響的程度趨緩及5G手機出貨量帶動，年對年將成長6.7%至583萬台。

IDC研究副總監嚴蘭欣認為：「2020一整年，因為在家工作與遠距教學的需求，針對電腦相關設備的換機抑或是新需求不僅遍佈全球，也為本已成長趨緩的台灣個人運算裝置市場注入了數波動能。台灣PC市場更由原本預期的全年負成長逐步提升為正成長。2021年台灣PC市場的表現相較全球保守，受到相關料件尚未能全面滿足市場及疫情未終結前，台灣市場仍將受全球供應鏈與經濟表現影響與左右。」