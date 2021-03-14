陳俊聖於亞太經合會論壇 分享宏碁智慧水務解決方案

宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖受邀參加ABAC（APEC Business Advisory Council，亞太經合會企業諮詢委員會）線上論壇（ABAC Digital Symposium 2021），於席間提供永續發展建言，同時分享宏碁通信智慧水務解決方案，能快速簡易導入、應用於各大都會區、實踐「韌性城市」之願景。

宏碁旗下專做商用物聯網（Business IOT）解決方案的宏碁通信公司，長期致力以物聯網技術打造智慧城市願景，亦針對「智慧水務城市」提出數項解決方案，包含防治漏水的「智慧水表」以及最新協助治洪「智慧降雨防汛儲水系統」，雙管齊下的智慧水務解決方案，有效整治水資源問題。

「智慧水表」解決方案，能以降低成本、升級通信品質與資料安全性的方式，經由智慧讀表盒將既有水表升級為智慧水表。智慧讀表盒內建照相模組，可拍攝水表表面，再透過邊緣運算計算用水量後，將資料回傳至用水平台，不須切管安裝影響民眾的日常用水需求；此外，現有機械水表的廠家、各式水管口徑眾多，智慧讀表盒的設計，採用了彈性的架構來支持各式的水表，大幅提高安裝智慧水表的便利性。

都市化大幅降低土地原有的滯水性，造成強降雨時雨水下水道負擔。著眼於此，宏碁通信發表「智慧降雨防汛儲水系統」乃是結合都市建築物的筏基來做逕流分擔以達到城市防洪。「智慧降雨防汛儲水系統」能提供防汛及滯洪功能，由雲端下達指令依據氣象預報，即時雨量，以及臨近雨水下水道水位，自動調控閥門及抽水機，達到韌性城市蓄水防旱、排水滯洪。

水資源問題長期為各國需面臨的天然災害，陳俊聖董事長在分享智慧水務解決方案後的線上交流活動受到多國探詢。宏碁通信除了能提升台灣環境水準外，更有機會放眼全球，將智慧水務解決方案輸出到有需要的國家，推動水資源的永續發展。