5G智慧桿技術聯盟24日成立 童子賢將任會長要打國際盃

「5G智慧桿技術標準聯盟」本月24日成立，將由和碩（4938）董事長童子賢擔任聯盟會長，要打國際盃；規劃今年底前推出試作產品，2022年中將有首款產品問世。

5G智慧桿成立之後，將可帶動台廠組成5G AIoT國家隊，推動5G智慧桿產業標準擬定，促進人工智慧（AI）與物聯網（IoT）智慧產業的創新發展，已有鴻海（2317）、和碩、仁寶（2324）、億光（2393）、華電聯網（6163）、亞旭及裕電能源等廠商加入，號召更多產官學界參與，共同推動技術標準制定。

推動籌組的台北市電腦公會表示，5G智慧桿是數位科技重要載體，是節能省電的智慧照明，透過置入的感測器、控制器和通訊模組等物聯網功能，是發展智慧國家AI和IoT智慧聯網重要基礎，也是5G網路提升訊號覆蓋率的微基地台基礎設施，同時可具備充電裝置和數位看板等設施。

目前全球預估約建置3.6億盞路燈，具備聯網功能的智慧桿約720萬盞，占比約2%。美國研究機構Navigant預估到2028年，全球將有超過9,000萬盞智慧燈桿，產值超過7億美元，年複合成長率約28.5%，全球搶進制定國際共通標準，台灣應掌握全球5G智慧桿龐大商機。

5G智慧桿發起廠商包括系統、應用、整合等三大類廠商，歡迎電信營運商等各類廠商加入，3月推出首個5G智慧桿規格草案，配合智慧城市展進一步展示，規劃今年底前推出試作產品，預估2022年3月通過驗證，2022年中將有首個產品推出市場，爭取新商機。

今後透過聯盟，搭建政府部門與產業溝通討論的平台，推動發展為國家標準，並接軌國際。在政府推動「智慧國家」，發展六大核心產業，AI+IOT的軟、硬體界接及應用標準，是產業的創新及數位轉型發展的重要基磐，掌握國際市場商機，需要與國際共通標準鏈結，及政府及縣市政府的試煉場域支持。