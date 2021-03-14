光電機械訂單爆3月1500個工作機會 先進光包裝員42K

台中市政府勞工局3月16至26日舉辦「光電產業及精密機械產業」系列徵才，連續11日接力辦理11場次徵才活動，因訂單應接不暇，先進光徵包裝作業員，開出薪資42K；壯加果也有50K的職缺。

勞工局代理局長羅群穆表示，台中企業去年下半年起接獲大量國外訂單，用人需求大幅提升，隨疫情減緩，今年就業市場更加熱絡。

市府規劃3月16到26日舉辦「光電產業及精密機械產業系列徵才」連續11天舉辦11場次徵才活動，招募生產技術員、產品設計開發工程師及製造主管等共1500個就業職缺，促進市民穩定就業。

勞工局表示，光電產業系列徵才包括大立光電、先進光電、今國光學等優質廠商，共辦理6場次徵才活動，其中先進光電開出薪資最高4萬2千元包裝作業員工作。

精密機械產業系列，有巨大機械、明昌國際、壯佳果股份有限公司等廠商，共計辦理5場次徵才活動，壯佳果股份有限公司薪水更是上看5萬元。

勞工局指出，系列徵才不需經驗職缺超過730個、學歷不拘則有400個工作機會，歡迎有興趣的市民朋友踴躍參加。

台中市就業服務處長李美麗補充，今年3月份除有光電產業及精密機械產業系列徵才活動，3月27日與中興大學合辦上半年度最大場就業博覽會，總計邀請65家廠商釋出5500個職缺，相關資訊請至台中市就業服務處官網( https://www.eso.taichung.gov.tw/ )查詢。