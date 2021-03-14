快訊

飲食如常體重卻仍往上飆升？ 8種食物加速新陳代謝

控鄭文燦縱容砂石場破壞藻礁 他公布第一波證據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

光電機械訂單爆3月1500個工作機會 先進光包裝員42K

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府勞工局3月16日起舉辦11場光電及機械產業徵才。圖/台中市勞工局提供
台中市政府勞工局3月16日起舉辦11場光電及機械產業徵才。圖/台中市勞工局提供

台中市政府勞工局3月16至26日舉辦「光電產業及精密機械產業」系列徵才，連續11日接力辦理11場次徵才活動，因訂單應接不暇，先進光徵包裝作業員，開出薪資42K；壯加果也有50K的職缺。

勞工局代理局長羅群穆表示，台中企業去年下半年起接獲大量國外訂單，用人需求大幅提升，隨疫情減緩，今年就業市場更加熱絡。

市府規劃3月16到26日舉辦「光電產業及精密機械產業系列徵才」連續11天舉辦11場次徵才活動，招募生產技術員、產品設計開發工程師及製造主管等共1500個就業職缺，促進市民穩定就業。

勞工局表示，光電產業系列徵才包括大立光電、先進光電、今國光學等優質廠商，共辦理6場次徵才活動，其中先進光電開出薪資最高4萬2千元包裝作業員工作。

精密機械產業系列，有巨大機械、明昌國際、壯佳果股份有限公司等廠商，共計辦理5場次徵才活動，壯佳果股份有限公司薪水更是上看5萬元。

勞工局指出，系列徵才不需經驗職缺超過730個、學歷不拘則有400個工作機會，歡迎有興趣的市民朋友踴躍參加。

台中市就業服務處長李美麗補充，今年3月份除有光電產業及精密機械產業系列徵才活動，3月27日與中興大學合辦上半年度最大場就業博覽會，總計邀請65家廠商釋出5500個職缺，相關資訊請至台中市就業服務處官網( https://www.eso.taichung.gov.tw/ )查詢。

徵才活動 光電

延伸閱讀

南市勞工局表揚年度優秀勞志工 打造志工大台南

台南蘆竹溝光電 遭抗議未溝通就動工

光電案場友善生態監測 石虎鼬獾都現蹤

光電業者台南蘆竹溝種電 居民：請給蒼生一條活路！

相關新聞

光電機械訂單爆3月1500個工作機會 先進光包裝員42K

台中市政府勞工局3月16至26日舉辦「光電產業及精密機械產業」系列徵才，連續11日接力辦理11場次徵才活動，因訂單應接不...

PCB紅色鏈搶市 台廠警戒

紅色供應鏈積極搶食蘋果商機，工研院指出，相關領域競爭變化也發生在PCB產業，依近期陸資各廠在大陸股票市場籌資或取得地方政...

中華電5G應用 拚兩年有成

中華電信總經理郭水義昨（13）日表示，5G用戶滲透率速度會比當年4G費時四年快，看好5G創新應用中的娛樂、智慧醫療、智慧...

和碩、鴻海 推智慧桿標準聯盟

智慧城市重要一環的「5G智慧桿技術標準聯盟」本月24日成立，鴻海與和碩當推手，將由和碩董事長童子賢擔任聯盟會長，規劃今年...

中華電信總座郭水義 看好5G創新應用可望兩到三年萌芽

中華電信（2412）總經理郭水義表示，5G用戶滲透率速度會比當年4G費時四年來的快，看好5G創新應用中的娛樂、智慧醫療、...

中華電攜手KKBOX 5G演唱會秀VR/AR應用

KKBOX演唱會今天登場，中華電信繼去年以5G技術「異地共演」後，今年再呈現全台首次AR、VR音樂藝術跨界演出；中華電總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。