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中華電信總座郭水義 看好5G創新應用可望兩到三年萌芽

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信攜手KKBOX在KKBOX樂風雲榜頒獎典禮上，運用5G網路、加上AR、VR技術打造跨界共演。左四中華電信郭水義、右四為KKBOX總經理黃嘉宏。記者黃晶琳／攝影
中華電信攜手KKBOX在KKBOX樂風雲榜頒獎典禮上，運用5G網路、加上AR、VR技術打造跨界共演。左四中華電信郭水義、右四為KKBOX總經理黃嘉宏。記者黃晶琳／攝影

中華電信（2412）總經理郭水義表示，5G用戶滲透率速度會比當年4G費時四年來的快，看好5G創新應用中的娛樂、智慧醫療、智慧交通可望開始發酵，現在先播種（5G網路建設），期盼兩到三年可望萌芽開花。

KKBOX音樂風雲榜頒獎典禮13日首度移師臺北流行音樂中心舉行，中華電信攜手KKBOX，運用5G「高速率、低延遲、大連結」特性，邀約金曲樂團「茄子蛋」與青年插畫家「安哲」進行全台首次AR＋VR科技、音樂與藝術的跨界共演，將VR虛擬實境的凌空作畫的成品，透過5G 行動邊緣運算（MEC）技術即時於舞台呈現，與樂團華麗的舞台共演創造雙重影音意境，更以VR方式呈現在遠距的民眾眼前。

KKBOX總經理黃嘉宏表示，去年以5G技術進行異地共演，今年異地共演加上AR、VR，內容豐富度更多，技術難度也更高，更期待未來不僅是跨場域，還可以實現跨國演出，看好5G超高速跟低延遲可以讓更多應用發生。

黃嘉宏表示，今年KKBOX風雲榜約4,000人到場，並在台、港、星、馬、日多的進行遠端同步轉播，預估將有上千萬人次觀看，疫情關係也促進大型演唱會等活動的技術及跨國合作有更多可能，未來希望結合5G網路、邊緣運算、大數據、AI等，從購票、驗票、進場跟現場反應等等更多應用，也要結合更多美國、日本例如KDDI等，有更多藝人、內容上的跨國合作。

中華電信表示，從藝術家在遠端透過VR創作，與現場的演出搭配，同時透過VR方式提供給遠端的觀眾，延遲性都是毫秒差。此次中華電信除既有5G基礎建設，搭配中華電信研究院研發的MEC邊緣運算技術及戴爾硬體設備，以及宏達電的AR、VR設備。

中華電信行動分公司總經理簡志誠則認為，5G網路上路，讓內容透過AR、VR有更好呈現，未來在演出者跟觀眾的互動上可以有更多的想像空間。

中華電信技術長林榮賜表示，今年合作突顯的是跨域，創作者不僅懂藝術，還要在VR世界裡面的創作，更要同時考慮現場民眾及遠端觀看的民眾，藝術家也要數位轉型。

郭水義認為，未來因應各種5G應用需求，打造不同企業專網，及各種不同商業行為的型態，而廣結盟夥伴也要擴大5G應用合作場域，例如今年東京奧運即將來臨，將攜手愛爾達，採用5G、4K、VR等技術轉播，而現在包含棒球、籃球、高爾夫球、摔角等運動賽事都可以透過多視角轉播呈現。

至於5G創新應用何時可以開始明顯貢獻營收，郭水義認為，5G創新應用在每場場域持續累積，前頭的辛苦播種耕耘（5G建設），一點一點累積創新服務，未來食、衣、住、行、育、樂等，最看好娛樂、智慧醫療照護跟智慧交通都可望有成足的進展。

郭水義認為，4G時代花四年時間普及，5G滲透率普及時間會短於四年，看好未來兩到三年創新應用也可望陸續普及，開花萌芽。

5G 中華電信 VR

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