紅色供應鏈競爭 專家估2024年陸資PCB廠產值追平台廠

晶圓代工龍頭台積電去年11月宣布從今年1月1日起，進行薪酬結構調整，部分變動薪酬轉為固定薪酬，且不影響年度調薪作業，有網友好奇台積電調薪後，其他科技業有跟進嗎？引發同行熱議。

2021-03-13 09:19