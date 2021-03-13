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紅色供應鏈競爭 專家估2024年陸資PCB廠產值追平台廠
紅色供應鏈持續壯大，依據近期陸資各廠在大陸股票市場籌資或取得地方政府補助發展的軌跡，以及各廠商擴充進度，專家估計，非常有可能的是2024年陸資PCB廠商產值追平台廠。
目前兩岸PCB產值表現，台資廠仍高於陸資廠，不過，工研院產科國際所分析顯示，陸資PCB近年產值增幅都大於台廠。
工研院產科國際所分析師羅宗惠提到，陸資PCB廠商目前市占率已近三成，去年市占率達到28.4%，年增約2個百分點，至於台資廠市占率去年合計則約33.9%，則僅年增約0.2個百分點。
羅宗惠指出，觀察全球PCB廠商第二與第三梯隊廠商快速成長，全球百大廠排名當中，陸資廠家數已快速成長，成長幅度大於台廠，按照發展軌跡與擴充進度估計，非常有可能的是2024年陸資PCB廠商產值追平台資廠。
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