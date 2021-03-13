台積電調薪科技業跟進？前百大公司4萬8找嘸新人 同行曝心聲

晶圓代工龍頭台積電去年11月宣布從今年1月1日起，進行薪酬結構調整，部分變動薪酬轉為固定薪酬，且不影響年度調薪作業，有網友好奇台積電調薪後，其他科技業有跟進嗎？引發同行熱議。

網友在PTT「Tech_Job」發文表示，去年台積電碩士起薪調到55,000元以後，好奇其他人的公司有沒有跟進，他提及之前很多上市科技公司碩士畢業都用4萬5到4萬8的薪水收人，而自己待的公司為前百大，現在開4萬5都收不到新人，而且流動率很高，人一直離職，他也忍不住說「好慘」。

此文一出，網友也紛紛分享自己經驗「我公司開27000，也是收不到」、「少子化，薪水不漲越來越招不到人」、「企業不加薪，收不到人正常啦」、「不加薪系統廠就慢慢被淘汰而已」、「沒調，又能怎樣」、「公司同事稍微在個人FB抱怨一下台積加薪公司都不為所動，隔天馬上被約談摸頭咧」。

但也有人表示有被加薪「公司今年有調薪13%，不過底薪低，沒啥感覺」、「有啊，升L5調了23%，去年存了15萬，看今年能不能存22萬」、「台積說調整結果分紅領下來沒差啊，明年看才準啊。話說我也調四趴而已....難過。只好買台積來每個月加薪一萬」、「我公司有調，不過信上說暫時調半年...ZZ」。