台積電處分采鈺150萬1000股 持股比重降至73.4%
晶圓代工廠台積電（2330）今 （12）日公告處分子公司采鈺科技150萬1000股，交易總金額新台幣3.6億元，持股比重降至73.4%。
為配合采鈺科技在台灣上市，台積電2月23日將3800萬股采鈺持股賣予國泰人壽、富邦人壽、GIC、Capital Group與Fidelity International等17個機構投資人，每股240元，交易總金額91.2億元。
台積電今日再將150萬股采鈺持股賣予興櫃輔導推薦證券商元大證券及凱基證券，將1000股采鈺持股賣予財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心，每股240元，總金額3.6億元；台積電對采鈺持股比重降至73.4% 。
據悉，采鈺成立於民國92年12月，主要從事影像感測器後段製程生產與服務。
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