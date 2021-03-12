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勞動基金弊案 投信經理不認罪：連游迺文的「迺」都寫不出來

大宇資去年本業轉盈 每股賺0.91元

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

大宇資（6111）今（12）日公告去年財報，稅後純益5,689.6萬元，比前年大減約八成，每股純益0.91元。儘管整體獲利下降，但大宇資營業利益較前年轉盈，營益率更是衝上歷史新高，顯示本業營運較先前大為增溫。

大宇資董事會今日也決議，將於5月31日召開股東常會。

大宇資去年合併營收5.45億元，年減3.6%；稅後純益5,689.6萬元，年減82.5%；每股純益0.91元，較前年6.77元大幅下滑。大宇資前年處分子公司北京軟星51%股權，認列大筆業外收入，因此墊高基期，讓去年獲利較前年大幅滑落；不過值得注意的是，去年大宇資營業利益達1.38億元，不但較前年轉盈而且是歷史次高，營益率25.3%更是歷史新高，本業表現亮眼。

大宇資在前年第4季推出單機遊戲《大富翁10》，並在去年第2季推出iOS版本，目前已熱銷超過70萬套，是去年重要的營收來源；手遊方面，《軒轅劍：劍之源》、《仙劍奇俠傳-宿命》去年先後在中國大陸及台灣上市，持續穩定貢獻業績。

展望後市，大宇資旗下手遊《仙劍奇俠傳九野》已於本月初在中國大陸全平台上線，將認列轉投資收益；接下來，該款遊戲也會由大宇資在台港澳自營。新遊戲方面，手遊《明星志願：璀璨星戀》可望在上半年上市，單機遊戲《仙劍奇俠傳七》、《仙劍客棧2》則在緊鑼密鼓籌備中，預期在下半年推出。

IP授權部分，今年將有多部電視劇、網路大電影的授權影視作品，將是大宇資在遊戲本業外另一重要的營運動能。

大宇資 手遊

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大宇資遊戲 大陸上線

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