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勞動基金弊案 投信經理不認罪：連游迺文的「迺」都寫不出來

疫情進入尾聲 郭台銘看好全球景氣

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
圖為鴻海創辦人郭台銘。報系資料照片
圖為鴻海創辦人郭台銘。報系資料照片

鴻海集團（2317）創辦人郭台銘今（12）日表示，今年景氣不錯，明年不會太差，主要是全球有包括各國政府財政支援、施打疫苗，以及科技投資等3股勢力幫助。

各界都關心疫情後今年全球景氣狀況，郭台銘表示，今年全球景氣會不錯，明年也不會差，主要有三股勢力幫助。

第一，各國透過財政政策支援經濟發展，他原本以為去年底力道有趨緩的跡象，但是到今年第1季止力道未減，反而加強，預期未來也不會減弱，這有助全球景氣復甦。

第二，郭台銘指出，施打疫苗有助全球主要工業國家恢復經濟，美國總統拜登規劃美國國慶日、7月4日前恢復大型聚會活動，若能如期推動可望帶動美國經濟復甦，屆時包括航空、運輸、旅遊、觀光、交通等產業景氣可望回溫，反而是疫情帶動的宅經濟需求可能趨緩。

第三，他認為，台灣半導體產業的關鍵地位已為全球認知且看重，尤其是2000年之後出生的年輕世代深受數位產品影響，科技投資對台灣和全球來說都有好處。

景氣 美國經濟 疫情

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