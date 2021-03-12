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進軍高效電池 聯合再生攜手台大研究鈣鈦礦太陽能電池

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
太陽能電池龍頭聯合再生能源（3576）向太陽能電池材料製程尋求突破，今日宣布與臺大攜手研究次世代鈣鈦礦太陽能電池，向更高轉換效率的太陽能電池領域推進。路透
太陽能電池龍頭聯合再生能源（3576）向太陽能電池材料製程尋求突破，今日宣布與臺大攜手研究次世代鈣鈦礦太陽能電池，向更高轉換效率的太陽能電池領域推進。路透

太陽能電池龍頭聯合再生能源（3576）向太陽能電池材料製程尋求突破，今日宣布與臺大攜手研究次世代鈣鈦礦太陽能電池，向更高轉換效率的太陽能電池領域推進。

聯合再生表示，該公司是台灣太陽能產業龍頭，創立以來持續保持研發領先，具多樣化產品優勢，成功整合太陽能電池、模組與系統一條龍服務。

聯合再生為持續配合台灣能源政策，讓台灣的綠能產業根留台灣持續茁壯，並帶動周邊產業、機電等服務等服務產業鏈一同發展。技術方向 ，除P-PERC 產品己達世界尖端水準，聯合再生能源持續投入高端技術研發，已深耕N-Topcon與N-HJT異質結高效電池技術，更涉足下一世代技術鈣鈦礦電池產學合作。

聯合再生指出，該公司已投入N-HJT異質結高效電池開發並持續出貨，電池最高轉換效率可達24.5%，目前持續穩定出貨中。N型電池開發中，更拓展至N型Topcon技術，今年也開始小量產出。估計到今年第3季，電池轉換效率可達23.5%。

至於與臺大合作開發次世代鈣鈦礦太陽能電池，在材料製程達成雙重突破，結合鈣鈦礦與矽晶兩種材料互補的長處，投入「鈣鈦礦/矽晶疊層太陽能電池量產技術研發」，並進一步提升能源轉換效率且採用簡化製程，預估鈣鈦礦電池能源轉換效率可達26%。

聯合再生希望透過發展金工馬N型Topcon、N-HJT與下一世代鈣鈦礦太陽能電池，打造出從材料到製程都節能，且上中下游技術都能完整掌握的一條鞭產線，藉由差異化及加值化，提高競爭力與獲利。

太陽能電池 再生能源 綠能

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