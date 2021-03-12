蘋果mini-LED背光產品上市 有望推升聚積驅動晶片出貨

在新一代MacBook與iPad即將上市，蘋果首次使用mini-LED背光技術，LED驅動IC廠聚積（3527）在LED背光市場耕耘多時，今年推出的背光驅動晶片，MBI6334，MBI6353，看好隨著蘋果mini-LED背光產品將亮相，有助於聚積全矩陣區域調光驅動晶片的高升。

聚積指出，mini-LED背光技術與傳統LCD背光的差異在於前者能夠到「分區調光｣，亦即背光光源被切分成數百或數千顆LED燈點，顯示畫面裡明亮部份下的區域光源依畫面明亮程度而有層次地被點亮；暗色部份下的區域光源也是從微亮到完全關閉。因此，採用mini-LED背光技術所達成的數百至上千區的「分區調光｣功能，可提高畫面對比度，並實現如HDR的精細化顯示效果。

另外，mini-LED分區調光背光技術助益LCD顯示器實現HDR影像規格，但區數越高，使用的驅動晶片及線材數量倍增造成成本上升，此時，具備高行掃功能的驅動晶片可有效解決此難題；單顆晶片能夠驅動較以往更大量的LED燈點，可簡化PCB設計與板層，降低成本及打件錯誤率，間接提升整體良率。

TrendForce估計2022年mini-LED價格競爭力將勝過OLED，2024年產值預計達到42億美元，隨著蘋果mini-LED背光產品的問世，mini-LED對於顯示器的影響與變革將迅速鋪天蓋地而來。