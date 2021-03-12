井琪：5G遠距診療讓遠傳不僅做生意 還做公益

2021年是台灣5G開台第二年，各家業者積極建設網路也推動用戶升級，而5G對電信業者也帶來轉型的機會，除了提供電信服務，還推動更多加值服務及智慧應用，帶來商機也帶來新產業角色。遠傳（4904）總經理井琪認為，只把5G視為4G的加速版，會窄化了5G的多元應用，遠傳積極將5G產業結合，例如5G所帶來的遠距診療商機，不只是讓遠傳做生意，更是做公益！

2020年全球遭逢新冠病毒的衝擊，數位轉型在疫情蔓延之際就更顯得迫切。井琪認為，疫情加速數位轉型、遠距商機快速成長，受疫情影響，不只國旅大爆發，更觀察到花東縱谷、澎湖風景區等熱門觀光區域的網路使用量，有高達8至10倍的成長；人們的消費、娛樂也都移至線上進行，「宅經濟」成為顯學。

井琪表示，企業也積極導入遠距工作的選項，因而加速數位轉型的腳步，企業如何利用數位科技創造新的營運或商業模式，成了刻不容緩的課題。

井琪也認為，台灣進入5G時代，是掌握數位轉型的重要機會，以5G的大頻寬、低遲延以及萬物連網的特性，只把5G視為4G的加速版，會窄化了5G的多元應用。以遠傳正在偏鄉大力推動的「遠距診療」為例，讓遠端衛生所的醫療設備連上5G網路，病患在遠端衛生所透過5G和遠傳遠距軟體平台，就能和100公里外的地區醫院進行線上診療，還能加入醫療中心的醫生連線進行三方會診，自2020六月遠距診療推出以來已服務超過2000人次，大幅增加偏鄉病患就診的便利性，5G所帶來的遠距診療商機，不只是讓遠傳做生意，更是做公益！

去年以來，企業對於克服遠距辦公投入大量資源，根據遠傳的觀察，在疫情之前，僅有約一半的企業客戶採用視訊會議產品，甚至有高達六成的中小企業未曾使用過，但2020年的第一季，採用遠傳「異地辦公防疫包」服務的企業客戶，年成長率就高達337%，顯見遠距辦公的需求顯著且急遽成長。

根據「麥肯錫全球調查」(McKinsey Global Survey)於2020年7月統計899位高階經理人的調查回應指出，因為疫情的影響，2020年數位轉型的預算增加顯著，其中與客戶和供應商的交易和互動的數據化（digitization）以及公司內部營運的數位化，提前了3至4 年完成；數位化產品的佔比提升也加速7年。企業高階經理人都看見科技變革對公司策略的重要性，不只是降低營運成本的工具。