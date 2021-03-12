蘋果Mini LED背光產品將上市 助長聚積驅動晶片出貨

近來市場關注新一代MacBook與iPad即將上市，蘋果首次使用mini-LED背光技術將為相關產品的銷量帶來推波助瀾的效應。已在LED背光市場耕耘多時的聚積科技（3527）今年推出的背光驅動晶片，MBI6334，MBI6353，預期未來出貨將受惠。

對於Mini LED的特色，聚積表示，與傳統LCD背光的差異在於前者能夠到「分區調光｣，亦即背光光源被切分成數百或數千顆LED燈點，顯示畫面裡明亮部份下的區域光源依畫面明亮程度而有層次地被點亮，可提高畫面對比度，並實現如HDR的精細化顯示效果。

聚積表示，Mini LED分區調光背光技術助益LCD顯示器實現HDR影像規格，但區數越高，使用的驅動晶片及線材數量倍增造成成本上升，此時，具備高行掃功能的驅動晶片可有效解決此難題，可簡化PCB設計與板層，降低成本並提升整體良率。對於Mini LED的顯示特點，聚積都有相對應的晶片提供廠商，市場預期未來在Mini LED出貨增長後，該公司相關產品出貨及營運可望受惠。

TrendForce估計2022年Mini LED價格競爭力將勝過OLED，2024年產值預計達到42億美元，隨著蘋果Mini LED背光產品的問世，Mini LED對於顯示器的影響與變革將迅速鋪天蓋地而來。