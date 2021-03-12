台積電發起植樹薪傳計畫 今年預計提供約4.5萬棵樹苗

晶圓代工廠台積電（2330）今（12）日植樹節發起植樹薪傳計畫，從廠區所在位置出發，攜手桃園、新竹、台中、台南四地市政府同步植樹，今年預計提供約4.5萬棵樹苗。

台積電植樹薪傳計畫是計劃以實際行動共同推動都市與社區綠化，留給下一代子孫更永續的綠色未來，預計今年提供約4.5萬棵樹苗，相當於7.5個大安森林公園的樹木量，由各市政府盤點規劃事宜土地給台積電栽種。

為實踐綠色永續承諾，台積電2016年發起植樹行動，於廠區適合地點或鄰近學校、機構與社區種植樹苗，喚起員工及社區大眾對環境的重視。今年台積電擴大啟動植樹薪傳計畫，聯合4個市政府擴大種樹規模，期許給下一代子孫美麗舒適的綠色環境。

台積電表示，選擇的樹苗皆為台灣原生種，以適地為原則，同時考量最佳適應性、高生態效益，並維持本土物種。

台積電董事長劉德音說，關懷地球、為下一代著想，向來是台積電社會責任的重要內涵，為因應全球氣候變遷，台積電重視並持續落實環境保護措施，積極推動綠色永續。

今天啟動的植樹薪傳計畫展現台積電關懷地球、讓社會更好的具體行動，劉德音表示，感謝桃園、新竹、台中與台南4地市政府大力協助與支持，共同推動都市與社區生態綠化，為土地盡一份心力。