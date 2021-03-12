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竹科將加大節水力道
旱象持續嚴峻，竹科水情拉警報。科技部長吳政忠昨（11）日表示，竹科半導體用水需求高，水情真的滿緊急，如果3月下旬春雨不來，預估節水力道將加強到15%。竹科管理局長王永壯說，園區能接受的最高節水率是20%。
吳政忠昨日赴立法院教育及文化委員會進行業務報告並備詢，立委關注科學園區乾旱缺水問題；吳政忠表示，目前有海水淡化、水車載運，以及再生水等因應方式。
立委林奕華、李德維、高虹安皆表示，科學園區產值占GDP的15%，缺水問題不能全都丟給廠商自己處理，科技部要協助廠商做長期抗旱的準備，也要提出因應方案。
高虹安還指出，水情吃緊影響科學園區，半導體更是重中之重，全球都關注台灣如何處理旱象對產業的衝擊，做得不好還可能被轉單。
經濟部長王美花日前表示「科學園區可鑿井取水」，王永壯答詢時表示「竹科的環評不允許取地下水」，環評條件規定不得在園區內鑿井，不得取用地下水。
吳政忠說，氣候變遷下，環境與過去不同，如果明後年持續乾旱，不排除在竹科鑿水井，這部分會請竹科管理局進行可行性評估。前提要考慮當地的地質環境、地下水充沛程度，且不會導致地質下陷，依相關法定程序提出申請。此外，如果可行，是由竹科管理局鑿井而非廠商個別鑿井，否則不容易監督。
對於鑿井引發討論，王美花解釋，竹科環評確實有承諾不鑿井，但按照《災防法》31條，本來就有臨時應變措施，所以此項作法才會提到災防中心討論。
針對是否有廠商提出鑿井申請，王美花說，指揮中心指示後，交由業者自行評估。
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