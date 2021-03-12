蔡力行：台灣業界有三優勢

聯發科執行長蔡力行昨（11）日表示，台灣半導體產業扮演全球樞紐，是40多年來的積累與努力、好的政策與人才的成果。他指出，台灣防疫優異，使產業維持近乎正常運作，台灣半導體產業持續發揮靈敏、產業鏈完整、強大執行力的三優勢。

至於未來台灣半導體產業如何保持領先，蔡力行認為，仍是回歸基本面三要素，也就是技術領先、商業價值創造、策略上成為客戶生態圈不可或缺的夥伴。他對半導體產業今年、明年到大後年成長有信心，雖然摩爾定律變化與產業競爭仍劇烈，但台灣將持續在半導體產業扮演不可或缺的一環。

蔡力行昨日出席一場論壇時表示，全球半導體產業2020年產值年增6.8%，台灣半導體業成長態勢更強、達20.9%，聯發科去年也成長約三成，表現超過全球平均。

他說，去年台灣半導體產業成長特別好，結合了三個產業優勢。聯發科也受惠這些優勢，當5G準備好、搭上產業需求，提前看到（晶圓代工）供給吃緊而提前聯繫，得到好的支持。

去年台灣半導體產值大成長，蔡力行指出，半導體產業和新冠疫情出現反差，其實沒那麼稀奇，遠距上班成為常態，聯發科海外同仁也經歷這樣的模式，同時遠距教學與購物都促使消費電子裝置需求成長。

蔡力行提到，這些行為的共同點是運算能力的需求升級，帶動宅經濟，聯發科也有美國客戶因居家健身需求大增、連帶股價大漲，背後都是半導體產業出力結果。

蔡力行說，台灣半導體產業成長的三優勢，第一點是台灣半導體和資訊產業在手機晶片、PC晶片與Wifi晶片的研發生產和疫情產生的需求完美結合。

第二，他說，台灣半導體產業鏈完整，從OEM／ODM到製造封測上，產業嗅覺都很靈敏，台灣人的特質也是如此。汽車過去不太靈敏，才導致晶片短缺，但他認為，近期半導體雖然供應吃緊，但台灣半導體公司快速交付的能力不錯。

第三點他認為是台灣半導體產業彈性應變能力，產業聚落完整以及強大的執行力。