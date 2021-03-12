鴻海搶單蘋果車... 有望彎道超車

對於彭博資訊點名，蘋果進軍汽車市場，尋求鴻海、加拿大汽車零件大廠麥格納（Magna）這兩家大廠代工合作的呼聲大，也讓鴻海與Magna彼此成為競爭對手，鴻海昨（11）日不評論相關消息。

業界人士指出，鴻海已有與Magna「過招」的經驗。2月底鴻海與有「特斯拉終結者」之譽的美國上市電動車廠Fisker簽署合作備忘錄（MOU），雙方共同設計生產電動車，預計2023年第4季量產，年產規模25萬輛以上。

Fisker原本與Magna合作，隨著鴻海與Fisker簽訂MOU，意味鴻海取代Magna，為Fisker操刀電動車，雙方更將攜手揮軍北美、歐洲、大陸、印度等地市場。以此來看，日後鴻海若與Magna爭搶蘋果電動車訂單，鴻海仍有可能彎道超車，以全球電子代工龍頭暨「老夥伴」的身分，獲得蘋果青睞。

鴻海集團電動車布局正依內部規劃，循序漸進當中。鴻海集團將電動車業務視為轉型的「3+3」新產業、新技術其中一項關鍵，除了自身承接電動車訂單外，另一大重心則是找盟友合作的電動車MIH平台。