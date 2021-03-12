奇力新兩產品 最高漲40％

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

泛國巨集團旗下電感廠奇力新受惠車用、網通需求強勁，目前訂單能見度長達三至四個月，最遠可看到第3季。供應鏈透露，奇力新為反映市況，網路變壓器、磁性材料等兩大產品線相繼調漲報價，漲幅至少10%起跳，最高達40%。

奇力新證實，因成本上揚，陸續有調整產品報價動作，但不便透露漲幅。由於這次漲價的兩大產品合計占奇力新營收比重約25%，法人認為，在漲價效益帶動下，奇力新後續動能十足。

供應鏈透露，這次除了奇力新旗下帛漢網路變壓器視客戶、產品別不同調漲價格外，奇力新的飛磁磁性材料也有10%至15%左右的漲幅。

奇力新強調，目前來自車用及網通需求相當強勁，推升磁性材料訂單能見度達三個月，網路變壓器能見度則是四個月期跳，電感訂單能見度同樣也有四個月以上。

以奇力新產品營收占比來看，電感75%、網路邊壓器13%、磁性材料12%。公司看好今年三大產品線都將成長，網路變壓器與磁性材料占比可望提升至各15%，電感則持穩七成。

奇力新 漲價 網通

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