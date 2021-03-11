遭康友聲請假扣押29億元 勤業眾信：公司正常運作

康友-KY（6452）新經營團隊積極打破下市困境，康友股東今年一月向台北地院聲請假扣押勤業眾信，求償金額高達29億元，市場推論，若法院裁准，該案將成為勤業眾信繼2004年博達案後，再度被列為假扣押債務人。對此，勤業眾信表示，目前公司正常運作，相關司法偵查程序與求償，沒有辦法回應。

康友前董事長黃文烈掏空公司，其他公司高層相繼辭職神隱，新接手的經營團隊，卻一直找不到會計師簽核財報，證交所也在2月公告康友面臨下市，康友下市案在4月1日愚人節恐怕「成真」。若是聲請假扣押勤業眾信得到法官獲准，債權人則需需要支付請求金額的3分之1來作為擔保金，相當近10億元，但確切金額仍待法官裁定。

勤業眾信創立於2003年，至今客戶數近900家，知名企業包含台積電、台新金、裕隆、寶成等，都是勤業的大客戶。此次，勤業眾信皆連連續捲入康友、淘帝弊案，內部員工人心惶惶。更甚，今年2月勤業眾信，提前展開總裁改選，由科技創新長柯志賢獲選，現任總裁賴冠仲5月底屆齡退休，改選動機引引起市場關注。

其實，勤業眾信提前展開總裁改選，也會影響康友假扣押進度。市場上盛傳，勤業眾信總裁賴冠仲屆齡退休、合夥會計師施景彬和江明南恐將相繼退夥。為的就是要規避鉅額求償。

根據投保中心統計，目前登記求償的康友股東超過5000人，求償金額預估超過30億元，若最後裁定判賠，保險公司可用除外條款，拒絕理賠勤業，等於說所有合夥人，得共同擔負賠償的無限責任，對此，勤業眾信回應，相關報導內容都不算是事實，公司目前一樣照正常運作，相關司法偵查程序與求償，也沒有辦法回應。