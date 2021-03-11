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2021智慧城市展論壇暨展覽 3月23日開展

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

智慧城市論壇暨展覽，現在不僅是台灣廠商展示智慧城市解決方案的櫥窗，同時也是亞洲規模最大的物聯網解決方案的產業展會，來自全球的城市首長、CIO、電信商、系統整合商、解決方案供應商及物聯網服務提供商聚集台灣交流智慧城市發展經驗，並了解各種可應用的創意及解決方案，供需雙方的務實溝通可加速全球推動智慧城市發展的腳步。

因受到新冠肺炎疫情的影響，去年的實體展會無法舉辦以致於所有活動均轉為線上，豐富多元的線上展會及論壇，也吸引148個國家的專業人士上線參與，成果頗為豐碩，主辦單位並學習了許多辦理線上展會的經驗。

今年全球疫情仍然嚴峻，但是台灣因防疫政策得宜全民可照常生活作息，依據台灣智慧城市產業聯盟(TSSA)第34次會議決議，第八屆展會2021 SCSE將以虛實整合的方式照常舉辦。預計有超過250家以上國內外廠商參展，使用近1,000個攤位將於3月23日至26日，在台北南港展覽館2館展出。

主辦單位台灣智慧城市產業聯盟指出，3月16日舉辦本次記者會，將說明本就展會活動的內容及特色，同時將有中興保全、中華電信、遠傳電信、光陽工業、凌群電腦、東元電機、神通資科、台灣螢端科技、台灣安全設備與服務產業協會、台灣智慧運輸協會及臺灣綠色能源產業聯盟等廠商於記者會中展示跨域應用重點。

智慧城市 疫情 物聯網

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